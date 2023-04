- A szabadtéri programunk egyfajta érdekes időutazásra hívta a közönséget, hiszen a kezdetek gyakorlatai mellett az új koreográfiákba is betekintést engedtünk - fogalmazott Szécsényiné Kápolnás Edina. - Eleinte a Kiskanizsai-skola adott otthon az edzéseknek, majd az első sikerek után 2000-ben csatlakoztunk a Honvéd Kaszinóhoz, mely azóta is anyaintézményként a tánccsoport szerves része és támogatója. A ház menedék a gyerekeknek, ahol mindig otthonos légkör fogadja őket. Négy évvel később tagjai lettünk a Modern Tánccsoportok Magyarországi Szövetségének és akkor kijutottunk az első világbajnokságra is. Soha nem felejtjük el, hogy ez a Madonna fekete fehérben című koreográfiánkkal sikerült, ott volt mellettem még: Kepe Marietta, Zsgánecz Csilla, Pintér Bernadett, Kiss Viktória és Szabó Katalin.

Kilenc éve már a Magyar Látványtánc Sportszövetség aktív tagjai. Több kategóriában állhatnak fel a versenyzőik a dobogóra, számos éremmel, különdíjjal büszkélkedhetnek. A rengeteg gyakorlás, kitartás és a tánc iránti feltétlen rajongásukból kiderült: az elért versenyeredménynek nem a szerencsének köszönhetőek.