- A mai világ nagyon eltolódott a külsőségek irányába – fogalmazott a szakember. - Szinte csak az határoz meg minket, ki hogy néz ki, mit visel, vagy éppen milyen az alakja. Címkéket rakunk egymásra: kövér, sovány, ízléstelen, maradi, elhanyagolt. Mindezeket első benyomásra alkalmazzuk. Pedig egy ember értéke nem a külsőségeken múlik. Félreértés ne essék, nem azt mondom, hogy nem számít a külső megjelenés, de nem ennek kellene lennie a mérvadónak. Megfeledkezünk a valódi értékekről, melyeket egy fénykép vagy egy színpadi megjelenés nem ad vissza.

Lugosi Alexandra hozzátette: az önelfogadás népszerűsítése ebből a szemszögből számára ellentmondásos. Hiszen kiemelik, hogy plus size modellről van szó, amely már önmagában is megbélyegző. Az önelfogadás ennél azért jóval összetettebb és nehezebb folyamat.

- Önmagunk megítélése leginkább gyermekkorunkból eredeztethető - folytatta. - Pácienseim többsége olyan megerősítéseket kapott gyerekkorából, amelyek által kialakult bennük, hogy nem lehetnek elég jók. Innentől fogva bármilyen külső megjelenésünk is lehet, ameddig nem oldjuk fel ezeket a sémákat, addig benne maradunk az örökös megfelelési körben. Az az üzenet, hogy "fogadd el magad" ennek tudtában nem egyszerű folyamat. Hogyan is tudná magát az az ember szeretni, akit soha nem szerettek, vagy nem fogadtak el? - tette fel a költői kérdést a szakember.

A saját életéből tudja: a szépségversenyekkel kapcsolatos élményei között leginkább a külső megfelelési vágyat, a tökéletességre való törekvést figyelte meg. A legtöbb hölgy annyira bizonytalan volt önmagában, a testképében, az életében, hogy a szerepléssel próbálták magukat megerősíteni, úgy ahogy ő is tette azt abban az időszakban. Nyilván jólesik egy nőnek a dicséret és az elismerés, de nem mindegy, milyen áron is szerezi meg ezeket. Talpig sminkben, szép ruhákban, profi fotósokkal és szakemberekkel együttműködve ragyogtak.

- De ez a mindennapokban nem így van - fogalmazott. - Ezzel az is a probléma, hogy a szociális médiában egy kiragadott pillanat alapján ítélik meg az embereket és az életüket. Ezek a képek viszont veszélyesek, hiszen sokak ezeknek próbálnak megfelelni. Ezen tevékenységeink viszont lehetetlenek és az így átélt sikertelenség rányomja bélyegét az embereknek az önmagukról alkotott képére is. Tapasztalataim alapján a szorongások nagy részét a tökéletességgel kapcsolatos megfelelési folyamatok és próbálkozások váltják ki vagy tartják fent. Mindig azt próbálom erősíteni a pácienseimben, hogy mindenki a maga módján egyedi és utánozhatatlan, csak meg kell találnunk önmagunkban az értékeket.

Példákat is felsorolt a szakpszichológus: valaki például nincs is azzal tisztában, hogy miben jó. Tapasztalatai alapján kevés olyan ember van, aki pozitívan nyilvánul meg önmagáról. Pedig pont ez lenne a kiindulási pont az önelfogadásban, hogy pozitív belső monológokat gyártunk önmagunkban (ügyes voltam, mindent megtettem, amit tudtam, jól érzem magam a bőrömben…). A belső, mentális egészséggel ugyanúgy foglalkozni kell, mint a külsővel. A belső kiegyensúlyozottság kihat a külső megjelenésre is.