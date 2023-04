A szervező, Kanizsai Kulturális Központ és a Kanizsa Turizmusáért Egyesület rendezvényére kilátogatók a nap mindkét felében találtak a korosztályukhoz megfelelő szórakozási lehetőséget. A teljesség igénye nélkül fellépett: a kiskanizsai Árvácska népdalkör, a Mamik dalkör, színvonalas produkciót adott a zeneiskolás tehetségekből álló Orff Ütőegyüttes, valamint a MoBillBox zenekar koncertje a rock muzsikára hangolta a közönséget. Őket követte a D. Nagy Lajos vezette negyvenéves Bikini együttes. A hangulatra nem lehetett panasz, a közönség gyakran énekelt együtt a Bikinivel. A koncert után még sokan maradtak a téren, akiket a retró zenék lemezlovasa, dj. Harnal mozgatott át. Minden korosztály táncra perdült, míg sokak inkább egy borozónál beszélgettek, mások pedig az éhségüket csillapították valamelyik vendéglátó egységnél.

A szombat is hasonlóan színes programokkal várta a térre és környékére érkezőket. No meg kellemes, napos időjárás is kényeztette a látogatókat. A Fő utcáról rajtolt el a Kanizsa Futóklub szervezésében a XIV. Kanizsa-Karos INTERSPORT félmaraton. Az egyéni versenyzők a belvárosból indulva a Petőfi Sándor utca, a „Régi 7-es út”, Nagyrécse, Csapi, a Galamboki halastó, Galambok érintésével 21,1 kilométer teljesítve érték el a Zalakaros, Dísz teret. Rajtuk kívül lehetőség volt három fős váltóknak is indulniuk, akik egyenként 7, 7,2 és 6,9 kilométer után érkezhettek meg a fürdővárosba.