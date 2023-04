A pincejárás szőlővessző szentelésével kezdődött, a ceremóniát a hegykapunak nevezett helyen álló kőkeresztnél Nagy Tamás plébános végezte, majd ezt követően indultak útnak a jelenlévők, akiket összesen kilenc helyen vártak nyitott pincékkel és a csapra vert hordókkal a gazdák. Az egyik megálló Szabó Dezső és Both László közös birtoka volt, ahol a két tulajdonos szinte már-már egymásra licitálva töltögette a poharakat.

- A tavalyi év a mennyiséget tekintve nagyon jól sikerült, a nyolcvan tő cserszegi fűszeres szőlőm 180 liter bort adott, amire csak ritkán van példa – mondta Szabó Dezső. – A minőséggel annyira már nem lehetünk elégedettek, gyenge volt a cukortartalom, mindössze 16,5 fok, ebből az alapanyagból kellett dolgozni.

Both László birtokhányada jóval nagyobb, neki 450 liter fehér, illetve 480 liter vörös bora lett. Előbbi szintén tartalmaz cserszegi fűszerest, mellette szürkebarátot és kisebb arányban még néhány további szőlőfajt, míg vörös borát nyolcvan százalékban otellóból, 20 százalékban blauburgerből házasította. Az elmúlt esztendő kapcsán ő is hasonló véleményt fogalmazott meg, szerinte az utóbbi évek egyik legnagyobb mennységét adta tavaly az ültetvény.

A Szent György-hegyi pincejárás annak idején a néhány éve elhunyt Gulyásné Becze Andrea ötlete nyomán honosodott meg a településen. A szervezési feladatokat immár lánya, Gulyás Veronika viszi tovább. Elmondta: a programban is igyekeznek az édesanyja által kialakított szisztémát követni, azaz a birtokszemlék során mindig beiktatnak egy növényvédelmi előadást, hogy ezzel is segítsék a gazdák munkáját. Ez évben Tüh Annamária mikológus beszélt a szőlő betegségeiről, az azok elleni védekezés során használatos szerekről, továbbá kitért azokkal a bogyós gyümölcsökkel – például ribizli, egres – kapcsolatos teendőkre is, amelyek tipikusan a szőlőbirtokok mellett találhatóak.

- Ez a XI. Szent György-hegyi pincejárás, és a második év, amit édesanyám nélkül szerveztünk meg – folytatta Gulyás Veronika. – Ezúttal nagyon szép időben tudtuk a programot megkezdeni, s ennek is köszönhetően szép számú résztvevőt köszönthettünk, nemcsak Zalatárnokról, hanem a környező településekről is jöttek érdeklődők.

- A Szent György-hegyi pincejárás az egyik legfontosabb tavaszi rendezvénye településünknek, ezért nagyon örülünk annak, hogy ismét ekkora érdeklődés mutatkozott iránta – tette hozzá Soós Zsolt polgármester. – A Szent György-hegyen több mint száz birtok található, melyek tulajdonosai között nemcsak zalatárnoki lakosok találhatóak, de a környező településeken, például Baktüttősön, Bakon, Gellénházán élők is rendelkeznek itt ültetvényekkel. Az önkormányzatunk a lehetőségeihez képest igyekszik segíteni a munkájukat, elsősorban az infrastrukturális feltételek biztosításával. Az elmúlt év során újítottuk fel a hegyre vezető másfél kilométeres utat, ami az eddigiekhez képest egészen más minőséget jelent, idén pedig mintegy négymillió forintból a hegygerinc két pontján is várhatóak vis maior támogatásból helyreállítási munkálatok. A Szent György-hegy áramellátása szintén biztosított, a vezetékes ivóvizet szeretnénk kiépíteni, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben nem könnyű feladat, de bízunk benne, hogy belátható idén belül ezt is sikerül megoldani.