Én például leendő, egyelőre az ágyásokban szundikáló növényeim táplálására csalánlé készítésbe fogtam.

Sokan utálják és tűzzel-vassal irtják a csalánt (Urtica dioica), még a telkük közelében sem tűrik meg, nemhogy a kertjükbe engednék. Nos, nálunk sem a veteményesben kapnak szállást, de nem dőlök a kardomba, ha a gyümölcsös egy zugolyában szerényen berendezkedik egy-egy tő. Sőt, a komposztáló körül egyenesen örömmel vesszük a jelenlétüket, szigorú felügyelet mellett növekedhetnek, kis túlzással rám foghatják: termesztem a csalánt, de csak mint gyógynövényt és bio trágyalé alapanyagot. Persze fontos, hogy kordában tartsuk, rendszeresen letermeljük, ne szökkenjenek szárba és ne boruljanak virágba, mert magvaikkal és agresszíven nyomuló gyökérzetükkel invazív módon terjeszkednek.

A csalán levele és a virága flavonoidokat, fahéjsavat, ásványi anyagokat, aszkorbinsavat, A-provitamint, vasat, káliumot, kovasavat, hangyasavat, a szőrökben pedig acetil-kolint, hisztamint és szerotonint tartalmaz.

Amúgy csak minálunk szorul a bozótosok szélére, az árokpartokra, több országban sok ezer éve termesztik s haszonnövény módjára betakarítják - széleskörű használatát időszámításunk előtt 1200-ig visszanyúló beszámolók dokumentálják. A közelebbi múltnak számító 16., 17. században úgy Európában, mint Amerikában az őslakosok a csalán hosszú, szárítható szárából nyert rostokból "fonalat" sodortak, amiből erős vásznat és vitorlavásznat szőttek. A kenderhez vagy a lenhez hasonló, de azoknál strapabíróbb textilek, erős kötelek között manapság is megtaláljuk. Takarmányozásra vidékünkön is használták, szülém például a kislibákat kukoricadarával dúsított fiatal csalán frissen szedett, apróra vágott levelével etette.

A csalán világszerte elismert gyógynövény, minden része ehető, a leveleket, a gyökereket, a magokat évszázadok óta használják kulináris és gyógyászati célokra. Állítólag a levelek csípése is gyógyító hatású, például csökkenti a gyulladást, javítja a vérkeringést, csillapítja az allergiás reakciókat. Többen szándékosan összecsipkedtetik magukat a csalánnal, főleg az ízületi gyulladások kínjainak csökkentését remélik tőle. A népgyógyászok már az ókorban is használták vese- és húgyúti, gyomor-, bélrendszeri, bőr-, szív- és érrendszeri betegségek, vérzések, influenza, reuma és köszvény kezelésére.

A komposztáló munkaterületén állandó szállást kapott a csalán - április közepére már jókorára nőtt

A csalán másik nagy haszna: már jelenlétével védelmezi a kártevőktől a környezetében növekvő zöldségféléinket pusztán azzal, hogy több hasznos rovart, köztük számos lepkefajt a közelükbe vonz. A hasznos pillangók túlélésében is kulcsfontosságú, mivel a hernyóik elsődleges táplálékforrása a csalán levele, virága, ha nem találnak rá a közelben, kénytelenek más étek után nézni, ami a kertünkben valószínűleg az egyik kedvenc zöldségünk lesz. A komposztba keverve növeli annak tápanyagtartalmát, a leveles szára természetes aktivátorként működik, felgyorsítja a bomlási folyamatokat. Készíthetünk belőle növényvédő permetszert és biotrágyalevet is. Most éppen ez utóbbin a sor, hiszen a legismertebb, a kezdő biokertészek által is könnyedén (és olcsón) előállítható növényi trágyalé csalánból készül. Frissen szedett növény kell hozzá - már éppen elég nagyra nőtt, bátran nekiveselkedhetünk hát a készítésének, mire a zöldségfélék méltóztatnak kikelni, el is készül, s rendelkezésünkre áll a kalciumban, vasban, magnéziumban és nitrogénben bővelkedő erjesztett csalánlé.

Rendszeresen keverjünk csalánt a komposztba is, dúsítja a tápanyagtartalmát, gyorsítja a növényi hulladékok lebomlását

Készítéséhez az erjedés során keletkező penetráns szagok miatt a lakóháztól távol kezdjünk hozzá. Egy jókora műanyag hordó a legideálisabb tároló, fémből nem megfelelő, mert nemkívánatos vegyi folyamatok indulhatnak meg benne az erjedés során. Elsőként a csalánt rakjuk az edénybe, majd töltsük fel lehetőleg eső-, vagy kútvízzel, ha nincs, a csapvíz álljon előtte néhány napot a szabad levegőn. Ne töltsük csurig, mert az erjedés során erősen felhabzik a trágyalé.

Csalánlé erjesztésére legalkalmasabb egy jókora műanyag hordó

Napon gyorsabb az erjedés, akkor is legalább 2-3 hét kell hozzá, ez idő alatt minimum naponta egyszer alaposan keverjük meg, hogy oxigént juttassunk az oldatba. A bab, a borsó, a hagyma és a fokhagyma kivételével a kertünk minden növénye táplálható ezzel az értékes adalékanyaggal, amelynek kiegyensúlyozó, gyógyító hatása segíti a növekedést és a klorofilképződést. Általában tízszeres hígításban használjuk és trágyaléként a növény köré a földre öntjük.