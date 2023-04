„Ki feszül föl a szivárványra?” – ez a Nagy László-idézet lesz a Bábszínházi Világtalálkozóhoz kapcsolódó, az eseménysorozat minden helyszínén, így hamarosan Zalaegerszegen is látható kiállítás címe, tudósít az idén Magyarországon zajló 10. Színházi Olimpia oldala. A szivárvány az ember számára nemcsak időjárási képződmény, de romantikus metafora. Szimbóluma az ezer arcú, színű kultúrának, mint ami az egynemű fehérből, ha úgy tetszik, a kezdetből szórja a milliónyi árnyalatot. Ráadásul pillanatnyi, tünékeny. Ilyen a színház is. Megismételhetetlen, egyedi esték sorozata. Nincs kétszer ugyanolyan. Figurák, történetek, karakterek, helyzetek, minden előadásban kicsit máshogy. Mégis ismerős, hiszen gyakorta a mi mai arcunk is alig hasonlít a tegnapira.