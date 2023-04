Tavaly hívta életre Németh Csaba plébános és segítői a rendezvényt, melyen az egyházközséghez tartozó településekről is várták az érdeklődőket.

Németh Csaba úgy fogalmazott a programmal kapcsolatban, hogy szerettek volna egy olyan közösségi eseményt, ahol a családok a gyerekekkel, a fiatalok és az idősebbek is összegyűlnek, közben közelebb kerülnek a templomhoz a kötetlen találkozás által.

Mint mondta: ritkán nyitják meg ennyire a plébánia kapuját, most aki eljött találkozhatott az egyházközségi képviselőkkel és a plébánossal is a kötetlen programon. Van erre igény, bíznak benne, hogy így is marad és hagyománnyá lesz a nap, mely a plébániáé, mikor kicsit máshogy vannak együtt, mint az év többi napján.

-Ferenc pápa is azt a gondolatot erősítette, hogy nyissuk meg kapuinkat mindenki előtt, hogy hívő és nem hívő is otthonra találjon azon a plébánián, ahol él – tette hozzá. - Mi itt ezt próbáljuk megvalósítani a majálissal.

A színes programok közt légvár, népi játékok, arcfestés, kézműves tevékenység várta az érkezők, a Lenti Rendőrkapitányság jóvoltából pedig egy rendőrautót is megnézhettek belülről az érdeklődők. A délután folyamán szentmisét celebrált a plébános és Végi Csaba esperes.

A látogatók jótékonykodhattak is, vásárolhattak süteményt, a befolyt összeggel az elsőáldozók vasvári kirándulását támogathatták.