Budapestről Párizsba mentek, majd onnan 14 órás repülőutat követően landoltak az utazók Buenos Airesben. A város látnivalóit: parkokat, emlékműveket, épületeket autóbuszos és gyalogos sétán fedezték fel, a Boca negyedben egy tangótáncos még néhány tánclépést is tanított a turistáknak, illetve fergeteges tangóest is szerepelt a programban.

A következő napok is izgalmasan teltek, jártak a zalai felfedezők az argentin pampán, ahol a helyi gauchók lovasbemutatót tartottak, de volt néptáncos előadás is. A látványos programok mellett az ételek is jó benyomást tettek a turistákra.

A La Plata folyón áthajózva átutaztak Uruguayba is, ahol Colonia del Sacramento történelmi várost keresték fel. A festői óvárost spanyol és portugál gyarmatosítók építették, ma már az UNESCO világörökség része.

Ellátogattak Dél-Amerika vízesései közül a leghíresebbhez, és a leglátogatottabbhoz. Az Iguassu-vízesések Argentína és Brazília határán fekszenek, több száz vízesés található itt kilométereken keresztül. A természeti látványosságot mindkét országból megtekintették.

Innen Brazília és Rio de Janeiro városa következett, ami már régóta nagy vágya volt a lenti házaspárnak, ami köszönhető Paksa Tibor labdarúgás iránti rajongásának is, de jártak Sao Paolóban a Morumbi temetőben, ahol Ayrton Senna egykori Forma-1-es pilóta nyughelyét keresték fel.

Az utazás fáradalmait a Copacabana strandján pihenték ki, az Atlanti-óceán kellemes 28 fokos vizében megmártózva. A pihenés után a „kötelező” turistacélpontokat is felkeresték a városban, köztük a szubtrópusi botanikus kertet, fogaskerekűvel mentek fel Brazília talán legismertebb jelképéhez, a 710 méter magas Corcovado-hegyre, ahol a Megváltó Krisztus-szobor található. A helyről lélegzetelállító panoráma tárult a utazók elé. Ezután ellátogattak a Cukorsüveg-hegyre, mely egy gömbölyded sziklamagaslat a Rio de Janeiro Guanabara-öbölbe nyúló félszigeten. A Cukorsüveg (Pão de Açúcar) hegytömb legmagasabb csúcsa; a hegytömb másik két magaslata a Morro da Urca és a Morro da Babilônia. Az öblöt aztán hajóval is felfedezték.

A kirándulás végéhez közeledve szerepelt még az úti célok közt Petropolis kisvárosa, mely II. Péter, az utolsó brazil császár kedvelt helye volt, a nyári palotája ma nagyszerű múzeum.