Mert újabban nem tartják magukat a regulához az évszakok, télen nem havazik és nincsenek kemény fagyok - nem apasztják a kártevők seregét -, már februárban tavaszodik, beindul a nedvkeringés a fákban, aztán mégis meggondolja magát és visszatér a tél, s mikor havazna, ha nem áprilisban, mikor tombolna a jeges északi szél, s süllyedne mínusz 10 fok alá a hőmérséklet, ha nem a tavasz derekán.

Az épületek védelmében megúszta a cseresznyefa a fagyot Fotó: Fincza Zsuzsa

Először a japánbirs (Chaenomeles japonica) virágán vettem észre, hogy elfagyott, nem sírtam el magam, bár kedvelem a gyümölcsét, de megleszek nélküle. Pedig aminosavakban gazdag, rostos termése magas tápértékű, s a citromét meghaladó C-vitamin-, és pektintartalma miatt is nagyobb megbecsülést érdemelne. A virágba borult kajszi- és őszibarackfáknak már évek óta nem merünk örülni, minél gazdagabb a virágzás, annál nagyobb a bánatunk, ha letarolja a fagy - s ezt az idén sem úsztunk meg. A kiszámíthatatlan, hol felmelegedő, hol didergős tavaszban egymást váltják a meleg- és a hidegfrontok, amit nemcsak az emberi szervezet, hanem a növények is megszenvednek - a jó időben ébredeznek, jobban megsínylik a hideget. A március közepén érkezett sarkvidéki ájer még nem jelentett tragédiát, akkor még csak a korai kajszik virágoztak, a többi gyümölcs előtte állt, ezek a hó végi hidegzuhanyból kaptak - már virágzott minden barack, néhány szilva- és cseresznyefajta. A még virágzás előtt, s a védett helyen állók kevésbé károsodtak. Az április, bár köztudottan szeszélyes hónap, de ilyenkor már nem kellene komolyabb lehűlésektől tartanunk - az utóbbi években azonban, akárcsak az idén, durva fagyokkal sújtotta a gazdákat. A termelők még csak-csak igényelhetik a fagykáruk enyhítését, de egy-két barack- vagy cseresznyefára kevesen kötnek biztosítást.

A gyümölcsös végében zizegősre fagyott a cseresznyevirág, a bimbók úgy tűnik épségben megúszták Fotó: Fincza Zsuzsa

A cseresznyénél maradva: úgy látszik az idén fel kell frissítenünk fára mászási képzettségünket, ugyanis 2-2,5 méter magasságig tönkre tette a nyíló virágot a legutóbbi fagy. A fa mellett állva siratgattam éppen a zizegős barnára fagyott cseresznyevirágokat, amikor meghallottam a méhecskék jókedvű dünnyögő kórusát - a fa derekától ugyanis megúszták a fagyot a virágok, azokon gyűjtötték a virágport, s gondoskodva róla, hogy odafönt mégiscsak teremjen pár szem cseresznyénk. Ugyanez a helyzet a meggyel is: éppen halálra ijedtem, hogy a monília támadta meg a fákat, amikor rájöttem, hogy "csak" a fagy járt arra, de a melegebb felsőbb légrétegek az "emeleten" épségben hagyták a virágokat. Szerencsére fára mászás vagy létra nélkül is tudunk majd cseresznyézni: az udvaron az épületek védelmében ugyanis alig károsodtak a favirágok - tanulság: a fagyérzékeny fákat igyekezzünk védett helyre ültetni.

Alul elfagyott, az "emeleten" virágzik a cseresznyefa Fotó: Fincza Zsuzsa

Úgy tűnik, a körtefák jól időzítették a virágzást, jó termésre számíthatunk, akárcsak az almafák - ez utóbbiak túlzásba is estek, ha minden virágból alma lesz, megérjük majd ritkítani a termést. Persze túlzottan ne bízzuk el magunkat, még nem tudtuk le a fagyokat, hiszen Szervác, Pongrác, Bonifác is nyitogatja néha a fridzsider ajtaját. Addigra éppen kinyílnak a most még bimbós birsvirágok, nekidurálhatja magát a naspolya, a dióról nem beszélve, aztán sirathatjuk azokat is.

A körtén már látszik az aprócska termés, bár ha a kötődése mostoha körülmények között történt, könnyen lepotyoghat Fotó: Fincza Zsuzsa

Persze lehet védekezni, a füstölés ősi módszer, de nem elegendő, ráadásul a kívánttal ellenkező hatást válthat ki - a talaj nagy hullámhosszú kisugárzását átengedi, de visszaveri a rövidhullámú légköri sugárzást, ráadásul környezetvédelmi szempontból sem ideális. A füst helyett a ködképzés jobb megoldás, szakboltokban vehetünk ködgyertyákat, kicsit drágább megoldás, de kényelmesebb. Persze csak szélcsendben alkalmazható, amikor nem fújja el szél a füstöt vagy a ködöt, hanem vastagon beborítja a védendő területet. Mivel a felsőbb légrétegek melegebbek, nagyobb ültetvényeken bevált a szélgépes légkeveréses, de a finom porlasztású esőztető öntözéssel vagy permetezéssel mi magunk is megpróbálkozhatunk. Persze "fűthetjük" is gyümölcsösünket, viszonylag környezetkímélő, bár meglehetősen drága megoldás a paraffingyertyás védekezés.