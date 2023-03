Az egyik legszebb zalai Patrona Hungariae szobor Dobronhegyen, egy festői elhelyezkedésű göcseji településen, a Zalaegerszeget Csonkahegyháttal összekötő út közvetlen szomszédságában, egy szerpentin mellett található. Alkotója az a Pataky Andor volt, akit elsősorban az I. világháborús hősi emlékművek alkotójaként ismerünk. Pataky Andorról és zalai megrendelésekre készült munkáiról – a Göcseji Múzeum igazgatója, dr. Kostyál László szíves közreműködésével – a közelmúltban már írtunk részletesen, ám akkor elsősorban az emlékműszobrászatát vettük alaposabban górcső alá.

Pataky Andor 1891. január 21-én született Kaposváron. Tanulmányait Budapesten, az Iparművészeti Iskolában végezte, mesterei: Maróti Géza, Lórántffy Antal és Simay Imre voltak. Az iskola befejezését követően, 1912-től Bécsben ismeretlen helyen folytatott további képzőművészeti tanulmányokat, s ugyanazen időszakban Olaszországban is járt, hogy tovább bővítse ismereteit. Érdeklődése akkor még a festészet felé fordult.

Kibontakozó művészi pályáját az I. világháború kitörése szakította félbe, hiszen frontszolgálatot látott el, majd 1919 és ’21 között Horthy Miklós nemzeti hadseregének lett tagja. Ez utóbbi közben már újra festeni kezdett, aminek eredményeként 1920 és ’22 között többször is szerepelt a budapesti Nemzeti Szalon csoportos kiállításain alkotásaival, 1924-ben pedig a szintén fővárosi Alkotás Művészházban – Vágh Weinmann Nándor, illetve Vágh Weinmann Mihály festőművészekkel közösen – mutathatta be képeit. Ugyanabban az évben hagyta el Budapestet, hogy az édesanyja családjától megörökölt Zdrávi-kúriába költözzön.

Zalában eleinte szintén festészettel vagy kerámiaszobrászattal foglalkozott, a kőszobrászat felé csak azt követően fordult érdeklődése, amikor felismerte, hogy az I. világháborús emlékművek állítását szorgalmazó (pontosabban egy rendelettel kötelezővé tévő) állami törekvésben komoly lehetőségek rejlenek, ami akár még egzisztenciát is tud számára biztosítani. Egymás után készíti el világháborús emlékműveit, az elsőt feltehetőleg 1934-ben a lakóhelyéhez közeli Mihályfára, majd a Türje környéki további falvak – Zalaistvánd, Kisgörbő, Óhíd, Zalaszentgrót, Gyepükaján és Vindornyaszőlős –, illetve a Zalaegerszegtől nyugatra fekvő települések – Zalaboldogfa, Hottó, Kávás és Zalalövő – következtek. Szintén őt bízták meg a Pacsán és Söjtörön felállítandó hősi emlékművek elkészítésével.

A dobronhegyi Patrona Hungariae-szobor 1936-ban készült. Dr. Kostyál László szerint Pataky legszebb alkotása ez, ami témájában is elüt további munkától. A Pataky Andor (1891-1945) emlékezete című, 2013-ban a Zalai Múzeum 21. számában megjelent tanulmányában így ír róla: „A szobor enyhén kontraposztos állásban, lehajtott fejű fiatal nőalakot mutat, köpenye fejére borul, mögötte tányérszerű glória, kezeit alázatos módon keresztezi maga előtt. Arckifejezése imájának lelki intenzitását jelzi, és figurájának egésze is arra utal, hogy ő nem a mi világunk, hanem egy szellemi szféra részese. Testének formáit a bő drapéria eltakarja. Beállítása konvencionális, Máriára utaló, azonban semmilyen attribútum nem jelzi, hogy itt a Magyarok Nagyasszonya áll előttünk, csupán a felirat utal erre. A gyermekét a kezében tartó Patrona Hungáriáét általában a magyar szent koronával a fején, jogarral a kezében, uralkodói tartásban jelenítik meg, ezért is feltűnő, hogy a művész egészen más beállítást választva ezt figyelmen kívül hagyta. Az alkalmazott ikonográfiái séma és a felirat ilyen formán ellentmond egymásnak, s bár ez a szobor ájtatos megrendelőit aligha zavarta, az egész jelenségnek provinciális jelleget kölcsönöz.”

Pataky Andor Patrona Hungariae szobra nagy Magyarországot formázó talapzaton áll, ami egy időben nemzeti színűre volt festve, most azonban narancsszínű árnyalatban látható. A talapzaton a Mária-himnusz sorai olvashatóak az alábbiak szerint:

„BOLDOGASSZONY ANYÁNK,

RÉGI NAGY PÁTRÓNÁNK ….

MAGYARORSZÁGRÓL ÉDES HAZÁNKRÓL

NE FELEDKEZZÉL EL SZEGÉNY MAGYAROKRÓL

Magyarok Nagyaszzonya könyörögj érettünk.

FELÁLLÍTVA AZ URNAK 1938.

FELUJITVA 1982. ÉVÉBEN.

Dobronhegy község hivei.”

A táblán szereplő 1938-as évszám nyilvánvalóan téves, hiszen a szobor felállításáról már egy 1936-os újságban találunk híradást. Dr. Kostyál László szerint a tábla a szobor 1982-es felújításakor készült, így alapos okkal feltételezhető, hogy a szoborállításra még emlékező falusiak a dátum szempontjából bizonytalanok voltak.