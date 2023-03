Ezután Nagy István, Szécsisziget polgármestere beszélt a falu történetéről, kiemelve, hogy a mintegy 200 fős faluban négy országos védettségű műemlék is található: a 18. században épült Szent Kereszt római katolikus plébániatemplom, vele szemben a plébániaház, az Andrássy-Szapáry-kastély, mely a jelenben szállóhely, a magtárban kiállítás fogadja a vendégeket, a kastélyparkban található a bivalyrezervátum, a negyedik műemlék pedig a vízimalom. Mindezekre építi az önkormányzat a helyi turizmus fellendítését, megalapozva a falu fejlődését.



Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője arról szólt a rendezvényen, hogy a vízimalom óriási érték a falu, a vidék életében. Kitért a térség gazdaságfejlesztését célzó Mura Programra is, melynek egyik ága a turizmus fejlesztése volt. Ennek eredményeként kerékpárutak, szálláshelyek fejlesztése valósult meg egyebek mellett, hogy a turistákat akár több napra is a térségbe vonzzák. Ebbe a sorba illeszkedik be a szécsiszigeti vízimalom megújítása is, a településen van szálláshely, valamint további térségi programokat, látnivalókat is kínálnak az ide érkezőknek.