VÁRMEGYEI HÍREK

Petőfi körtefája - felhívás az emlékév alkalmából

A Magyar Kultúráért Alapítvány a Petőfi-emlékév alkalmából felhívást tett közzé március elején Petőfi körtefája címmel – írja a zaol.hu. A felhívásban Petőfi Sándor természethez való viszonyának szeretnének emléket állítani, először is azzal, hogy a bicentenáriumhoz kapcsolódóan idén újra ültessék el Petőfi Sándor körtefáját szerte a Kárpát-medencében. Az eredeti fáról újraszaporított oltványhoz az emlékév során újból hozzáférhet minden falu és közösség, amely csatlakozik e felhíváshoz. A jelentkezési és beküldési határidő március 25., Gyümölcsoltó Boldogasszony napja. A felhívásban részt vevő közösségeket megajándékozzák Petőfi körtefájának oltványával, amelyet Kovács Gyula pórszombati erdész, pomológus oltott be újra, emellett a résztvevők egyéb oltványokhoz is hozzájuthatnak.

Oltónapot tartottak Barlahidán

Oltónapot tartottak Barlahidán a napokban a közösségi házban előadással és gyakorlati bemutatóval -tudósít a Zalai Hírlap. A Göcsej Természetvédelmi Alapítvány munkatársa, Oszkocsil Zoltán agrármérnök beszélt az előadás során az oltás jelentőségéről. A programot a helyi kertbarátkör szervezte, vezetője Csonka Zsolt, a település alpolgármestere elmondta, hogy többször tartottak oltónapot, hogy minél többen megtanulják a hagyományos módszert és ne merüljön feledésbe, de más témákban is szerveznek előadásokat. A település tündérkertjében őriznek régi, helyi őshonos gyümölcsfákat, közel 80 fát, köztük almát, körtét, cseresznyét, meggyet, barackot.

Egy hónap Petőfivel a lenti Móricz-iskolában

A Petőfi 200 emlékév alkalmából a lenti Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény diákönkormányzata több fordulóból álló vetélkedőt hirdetett az alsós, felsős és szakiskolai osztályok számára - tájékoztat a zaol.hu. A közel egy hónapon át zajló programsorozat célja az volt, hogy a tanulók megismerjék Petőfi Sándor életét és munkásságát, azonban nem a hagyományos keretek között, hanem érdekes, újdonságnak számító feladatokkal, a mai modern, digitális eszközöket is segítségül hívva.

Horgászati tilalmat rendelnek el Pusztaszentlászlón

A halak gyógyszeres etetésére miatt március 20-tól, azaz jövő hétfőtől általános horgászati tilalmat rendel el a pusztaszentlászlói horgásztóra a Haladás Horgász Egyesület – írja a zaol.hu. A tilalom március 26-ig, vasárnapig tart. Az egyesület emellett idén is mesterséges süllőfészkek kihelyezésével igyekszik elősegíteni a halak természetes szaporodását, a fészkek sikeres működése érdekében az azokat jelölő bójáknál mind a pergető-, mind a spiccbotos horgászat tilos.

Cserszegi fűszeres törkölypárlat lett a legjobb miklósfai pálinka

A Dr. Kotnyek István Kertbarát Kör pénteken a miklósfai városrész Mindenki Házában tartotta tizedik, jubileumi pálinkamustráját, melyen 22 gazda 102 gyümölcspárlatát bírálta a szakértőkből álló zsűri – tudósít a Zalai Hírlap. Bár viszonylag sok ital érkezett a versenyre, Németh József, a szervezet elnöke mégsem volt teljesen elégedett. Elmondta: a száz feletti párlat mindössze 22 gazdától származik, ami kissé csalódást keltő, többre számított. A miklósfai viadalon a bírák 26 arany, 20 ezüst és 29 bronz minősítést osztottak ki. Miklósfa legjobb párlata Németh József Cserszegi fűszeres törköly párlata lett. A vidék legjobb párlatának Kardos Ferenc Újfehértói fürtös meggy-málnáját választották, míg a zsűri különdíját Kovács Károly besztercei szilva párlata kapta.

Nyilvántartásba veszik a megyeszékhely fáit

Nyilvántartásba veszik a megyeszékhely fáit, a munka elkezdődött, száz már bekerült a kataszterbe. A részletekről Horváth Rudolfné, a Zalaegerszegi Városvédő Egyesület zöldfelületi munkacsoportjának tagja számolt be a Zala Hírlapnak. Mint mondta, a civil szervezet az önkormányzati szakemberekkel egyeztetve határozta meg még 2021-ben a felmérendő példányokat;

ezek a védettek, illetve a városkép szempontjából jelentős fák. A felmérés első etapja tavaly lezajlott, száz fa adatai kerültek be a digitális nyilvántartásba, mégpedig társadalmi munkában, diákok közreműködésével. A Mindszenty-iskola tanulóival már többször dolgoztak, Illyés Zoltán biológiatanár segítségével helyezték fel a jelölőlapkákat. Emellett folyamatban van a Csány László technikummal a megállapodás, hogy a diákok is bekapcsolódjanak az önkéntes munkába. Az egyedek minősítéséhez a hegykői Park-Erdő Stúdió Kft. három munkatársa nyújtott segítséget.

Fontos meccs előtt a kosarasok

Nem történt meglepetés szombaton Zalaegerszegen a Zalakerámia ZTE KK-Falco Vulcano Energia KC Szombathely kosárlabda-rangadón. Győzött 86-71-re a bajnoki címvédő és a jelenlegi formát tekintve a bajnoki arany mostani legnagyobb várományosa, a vasi együttes. Az egerszegiek jól mérték fel a helyzetet előzetesen: a szezon legjobb játékára lett volna szükség a részükről a bravúr érdekében. A kék-fehéreknél a cél most is az, hogy a négy közé kerüljenek. Ehhez még két sikerre lenne szükség. Most szombaton a Paks következik szintén hazai pályán. A négy közé kerülés szempontjából talán fontosabb is lesz ez a mérkőzés, mint volt a Falco elleni, hiszen egy közvetlen rivális érkezik. Sebastjan Krasovec, az egerszegiek mestere nem véletlenül zárta úgy meccs utáni nyilatkozatát, hogy bízik benne: a közönség továbbra is mellettük lesz.