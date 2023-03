Mintegy háromszáz lány s asszony – és persze kísérőként néhány férfi – töltötte meg a koncertteremmé előlépett iskolai sportteret az ünnepi alkalomra, amelyen az önkormányzat vendégül látta a település hölgylakóit. Papp Gábor beszédében felidézte, hazánkban 1917 óta ünnepeljük ezt a napot, amelyet „a Rákosi-rendszerben kényszerű, kötelező ünnepként tartottak számon, köszöntve a szocializmust építő nőket”.

– A Rákosi-éra nőjétől a hatalom elvárta, hogy dolgozzon keményen, legyen szakképzett, de öltözzön divatosan, és mindemellett legyen politikailag képzett békeharcos, sőt, gondolkozzon internacionalista módon – idézte Tóth Attila egyik tanulmányát a városvezető. – A nőnap valójában a kommunista párt „ön-ünneplése” volt. Szerencsére a kötelező jelleg mára eltűnt, ahogyan a nőnap köré font kommunista eszméket, nézeteket is eltörölte, elsodorta az idő. Sok helyen nem is ünneplik meg így, települési szinten, ahogyan azt mi tesszük Hévízen.

Papp Gábor: Nekünk az a legfontosabb, hogy egyensúlyban, békében legyenek önmagukkal, s tudjanak kiegyensúlyozott életet élni a mindennapok őrlőmalmában

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Papp Gábor emlékeztetett: a nők 1908-ban harcot indítottak jogaikért, egy emberségesebb bánásmódért, és azóta is küzdenek nap mint nap, igaz másféle kihívásokkal, mint elődeik.

– Minden csatornán ömlesztik feléjük egy tökéletes nőideál képét, alakját – szögezte le Hévíz polgármestere. – A felénk zúduló elvárások, idézőjeles minták szerint a modern nő a család és a hivatás mellett vonzó külsővel bír, sztárszakácsokat is meghazudtoló ételeket varázsol az asztalra, makulátlan tisztaságban tartja a házát, pedánsan neveli a gyerekeket, saját magát háttérbe szorítja, a maga igényeit, vágyait, elképzeléseit szinte sutba dobja másokért, mások miatt. Látom, annak ellenére, hogy a legtöbb hölgy tisztában van azzal: a média által festett nőkép, nőideál hamis és valójában elérhetetlen, valahogy mégis bekúszik mindez a női önértékelésbe, jelentős károkat okozva a hölgyek önbizalmában azzal, hogy ennek a torz képnek szeretnének megfelelni.

Mintegy háromszáz vendég érkezett a városi nőnapra a sportcsarnokba

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Papp Gábor azt javasolta a jelenlévőknek: ne hagyják, hogy ez befolyásolja az életüket, a mindennapjaikat, hiszen fontos, hogy saját magukról se feledkezzenek meg. „Persze, nem könnyű megtalálni az egyensúlyt, de a görcsös megfelelést senki nem követeli meg önöktől, sem a gyerekek, sem a társak”, tette hozzá.

– Nekünk az a legfontosabb, hogy egyensúlyban, békében legyenek önmagukkal, s ne a hamis médiaképeknek akarjanak megfelelni, hanem tudjanak kiegyensúlyozott életet élni a mindennapok őrlőmalmában – sorolta a fürdőváros polgármestere. – Higgyék el, akkor is tetszenek nekünk, akkor is szeretjük önöket, ha nem épp abban a pillanatban léptek ki a kozmetikustól vagy a fodrásztól. S akkor is, ha a munkából fáradtan hazaérve épp csak lerúgják a cipőiket, főznek egy kávét vagy fognak egy pohárt bort, és az italt kortyolva, elmerengve üldögélnek kicsit, s nem háromfogásos vacsora főzésével zárják a napot, vagy ha nincs minden naponta kisikálva, felmosva, élére vasalva. Azt hiszem, mi, férfiak, valójában a klasszikus női értékeket szeretjük leginkább önökben: a gyengédséget, a szeretetet, a gondoskodást. Mert a világot ezek a női erők mozgatják.

Papp Gábor zárásként Ferenc pápát idézte, aki 2015. március 8-án kijelentette: a nők mindennapi munkája emberségesebbé és befogadóbbá teszi a társadalmat. S „azon túl, hogy életet adnak, azzal a képességgel is rendelkeznek, hogy másképpen látják a világot, messzebbre tekintenek, szívvel, türelemmel és gyengédséggel képesek megérteni a másikat”.

Az ünnepi köszöntő után Varga Miklós, a ma is népszerű rockénekes lépett színpadra, aki műsorának első perceiben rögvest magával ragadta a hévízi publikumot, hiszen nyitányként az idén 40 éves István, a királyból adott elő mára slágerré nemesült dalokat.