Március 23-án lakott hegyi épület égett le a községben, az itt élt család tagjainak egyike égési sérülései miatt azóta is kórházban van. Deák István György polgármester közlése szerint az épületen túl a család szinte minden ingósága is a lángok martaléka lett. Az önkormányzat kéri: aki tud, járuljon hozzá a károsultak megsegítéséhez. Az adományokat az OTP Bank 1174-9008-15437455-10050006 számú számlájára várják. A közleménybe írják be: Cigánhegyi lakóingatlan.