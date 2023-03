Január közepén érkezett a hír: immár a házi tücskök is ehetők az Európai Unióban. Vagyis egy új uniós jogszabály szerint ezeket a rovarokat is lehet fagyasztottan, szárítottan vagy por formájában élelmiszerekben felhasználni. Ugyanez vonatkozik az alombogár lárváira is. Hasonló szabályok már léteznek a vándorsáskákra és a lisztbogár lárváira.

- Egészen pontosan a házi tücsök részben zsírtalanított porának, illetve az alombogárlárváknak a fagyasztott, fagyasztva szárított és por formáit bevezetik az élelmiszerpiacra – fogalmazott a szakember. – Az ilyen termékek az úgynevezett novel food, vagyis új élelmiszer kategóriába tartoznak, ezek bevezetése szigorú szabályokhoz kötött. Nagy felzúdulást keltett az európai gasztrokultúrában, hogy innentől kezdve már tücsköt is találhatunk az élelmiszerekben. Viszont nem kell kétségbe esni, hogy minden élelmiszerbe elrejtik, mert az egyes tagországok beleszólhatnak abba, milyen módon jelenjenek meg a piacon és a szabályozásuk is szigorú. Az engedélyezési folyamat során a szakértők megfigyelték az emberi szervezetre gyakorolt hatásait, de az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság szintén mindent megtesz, hogy csak alapos átvizsgálás után kerüljenek ezek a termékek a boltok polcaira.

Monori Krisztina szerint tényleg nincs ok a pánikra, hiszen azt is lényeges tudni: nem a legközelebbi mezőről gyűjtik be a tücsköket, kizárólag a külön étkezési célra tenyésztett rovarok hozhatók forgalomba, melyeket rovarfarmokon nevelnek.

- Ami lényeges: aki poratkára, vagy rákfélére allergiás, annál akár még keresztreakciót is kiválthat a fogyasztásuk – mondta a dietetikus. – Persze érdemes mindenkinek elolvasni a tájékoztató címkét, ha körültekintőbben akar vásárolni. Egyébként a rovarfehérje jó minőségű fehérjeforrásnak számít, kitűnő aminosavprofillal. Egyelőre még az európai, köztük a magyar emberekben is averziót vált ki, hogy rovarokat fogyasszanak, viszont a trópusi égövön önálló ételként és dúsításként is régóta szerepel a konyhákban. A mi kontinensünkön ugyan újdonság, de egyáltalán nem ördögtől való például tücsökliszttel dúsított élelmiszert enni.

A dietetikus szerint azért is döntöttek a bevezetése mellett, mert a Föld teljes lakosságát élelmezni fehérjeforrásokkal nem egyszerű, s ezek nagyon könnyen, nagy mennyiségben tenyészthető állatok. Ezzel a lépéssel is csökkenthető az emberiségi ökológiai lábnyoma.