Pedig kicsinyke országunk Európa legnagyobb tormatermelője - a statisztikai hivatal szerint a legutóbbi összegzett évben 1316 hektárról betakarítottak 8,86 ezer tonna tormát, amiből jelentős mennyiség kivitelre kerül - az exportált magyar torma kétharmada Németországban és Lengyelországban került asztalra.

Örüljünk: a torma a legkevésbé drágult zöldségfélék közé tartozik, tavaly a belföldi friss torma termelői ára csak 6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, ami a sárgarépa 93, a vöröshagyma 92, a karfiol 97, a fejes káposzta 63, a hónapos retek 62, a cékla 61, a zeller 52 százalékos egy éves drágulásához képest bagetellnek számít – de csak addig, míg hozzá nem teszem: 1 kiló tormagyökér ára 1123 forint. Mármint a nagybani piacon. A vidéki csarnokokban ennél jóval borsosabb áron kínálják, Zalában ha kapható, az őstermelők kínálják a saját kertjükből kiásott gyökereket.

A torma fagyálló, télen frissen szedhetjük a kertből

Ha befogadjuk kertünkbe, nem kell érte horror árat fizetni a piacokon, s a házi patikánkban is helyet szoríthatunk neki. A telepítése éppen aktuális. Mivel nem igazán hagyja kiirtani magát, olyan helyet keressünk számára, ahol évek múlva sem lesz útban, ahol jól elfér, jókora levelei nem nyomják el a szomszéd növényeket. Mivel a tormagyökér hosszú, bakhátra ültessük - építsünk körülbelül 30 centi magas töltést, mivel a talajszint alá is befúrja magát, a bakhát kialakítása előtt jó ményen ássuk fel a földet. Az ültetésre fiatal, egyenes, kb. 10 centi hosszú és 1 centi széles gyökérdugványok alkalmasak, amelyek életképes koronával vagy hajtással bírnak. A dugványról távolítsuk el az oldalgyökereket, majd 20 centiméterenként 20-25 centi mély lyukakba tegyük bele és jól öntözzük be. Az első hajtások egy hónap múlva jelennek majd meg, akkor egy arasznyi magasan bontsuk ki körülötte a földet és finoman dörzsöljük le róla a gyenge oldalgyökereket - a betakarítás ideje az ősz lesz, de mert fagyálló, egész télen frissen szedhetjük a kertből.

A torma is nyersen és frissen hat legkedvezőbben a szervezetünkre, legfeljebb enyhén melegítsük, mert a magasabb hő elpusztítja az illóolajait. A gyökér sértetlen állapotban jámbor és szagtalan, de kaparáskor, reszeléskor jellegzetes csípős szagot áraszt, az íze is erős, csípős. Tulajdonságai a fekete mustármagokéhoz hasonló, sinigrint, egy kristályos glükozidot tartalmaz, amely víz jelenlétében a gyökérben megtalálható enzim, a myrozin hatására lebomlik, és allil-izotiocianátot (mustárolajat) állít elő, ami a sértetlen gyökérben nem létezik. A sinigrin és a myrosin ugyanis külön sejtekben található meg, csak a sejtek zúzódása hozza össze őket. Ez az olaj erősen illékony, 1 csepp elegendő az egész konyha levegőjének illatosításához. A levegőnek kitéve a gyökér gyorsan elszíneződik és elveszíti illékonyságát. Ugyanígy jár, ha főzzük. A tormagyökér emellett keserűgyantát, cukrot, keményítőt, gumit, albumint és acetátokat is tartalmaz, s bármennyire hihetetlennek tűnik, állítólag gazdagabb C-vitaminban, mint a citrom és a narancs. Számottevő még a B-vitamin-készlete, tartalmaz aminosavakat, enzimeket és gazdag ásványi anyagokban is.

A legjobb, ha a kert sarkában keresünk helyet a tormának, hogy ne nyomja el a többi veteményt

A tormát szokás magyar gyömbérnek is nevezni, bár nem őshonos növény, hiszen eleink gyógynövényként hozták haza Belső-Ázsiából, ahol még most is az életerő jelképének számít. Erősen serkentő hatású, külsőleg bedörzsölőként a vérkeringést, étekként az emésztést javítja. Nagyon erős vizelethajtó hatású, köptető, skorbutellenes. Annyi ként tartalmaz, hogy gyorsan és hatékonyan enyhíti az idült reuma és az isiász panaszait. Borba keverve serkeni a fásult idegrendszert és elősegíti az izzadást. Állítólag a frissen reszelt torma a leghatékonyabb házi patikaszer az influenza utáni tartós köhögés megszüntetésére.