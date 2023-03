Pákó 2019. januárjában született, ivartalanított puli-foxi keverék kan kutyus. Az utcán kóborolt testvérével, a gyepmester fogta be őket, így kerültek a zalaegerszegi Bogáncs állatmenhely gondozásába. Nagyon kedves, barátságos kutya, gyerekek és idősek mellé is kiváló választás, kezdő kutyatartóknak is jó szívvel ajánlják. Kiváló családi kedvenc lehet belőle. Szuka kutyákkal jól kijön, más kan kutyákat és cicákat azonban nem tolerál.

Amennyiben úgy érzi, Pákó Önre vár, még a mai nap keresse fel a zalaegerszegi Bogáncs Állatmenhelyen.