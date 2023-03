Csak úgy virítanak a ciklámenre hasonlító virágok – van, ahol a tavasz ciklámenjének is hívják - a barnás avar levelei között, amint áttörik az ősszel lehullott, bebarnult száraz leveleket. A természetvédelmi tábla alatt külön kis tábla hirdeti, tilos a virágok csokorba szedése, hagymáik kiásása. A kakasmandikó Észak-Amerikából származik, s a liliomfélék családjába tartozik. Van ahol Szent György-virágnak, illetve kutyafoggyökérként ismerik. Sokfelé kedvelik ezt a kora tavaszi virágot, Csöde címerébe be is került, olyan nagy becsben tartják. Azért vigyázni kell vele, mert mérgező, s veszélyes mellékhatásai vannak. Eszmei értéke ötvenezer forint.