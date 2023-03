A barátságtalan időjárás ellenére sokan fogadták el Czigány László elnök meghívását és vettek részt a programon, melyen Soós István látta el hasznos tanácsokkal a megjelenteket. Az előadó a hangsúlyt a fiatal fák szakszerű megindítására helyezte, de szó esett egyebek közt a különböző betegségek elleni védekezésről is. A 2020-ban létrehozott közösségi gyümölcsösből (ahol az eredendően telepített 200 darab őshonos alma-, körte-, szilva- és kajszifák mellett már meggy- és cseresznyefajták is találhatók) Sabján István birtokán folytatódott a program. Itt a házigazda 3400 tőkéből álló szőlészetében ismertette a metszési folyamatokat. A programon elhangzott: egyre több fiatal érdeklődik a szőlészet, a borászkodás, a gyümölcstermesztés iránt, és velük bővül az egyesület tagsága is.