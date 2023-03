Az észak-oroszországi túra lehetőséget adott arra, hogy a világutazó és társai kipróbálják a jeges utakon való közlekedést. A kis csoport azt is feltérképezte: milyen most az élet a szankciókkal sújtott, háborúban álló Oroszországban.

– Több barátomnál aludtunk az út során Moszkvában, Penzában és Tyumenyben, s további kisebb településeken – mesélt a részletekről Schmidt Péter. – Jó a hangulat az országban, nincsen semmilyen probléma, s a helyiek nem beszélnek a háborúról. Az üzletek roskadoznak az áruktól, az ott élők semmiben nem szenvednek hiányt, sőt nyugati termékek is kaphatók. S tény: ugyan náluk is van infláció, de nem akkora mértékű, mint itt, Közép-Európában.

A világutazó magyar vonatkozású helyszíneken is járt, bár megjegyezte: a Moszkvától 1900 kilométerre lévő Vorkutát nem érték el, így nem látták az ottani, hazánk előtt tisztelgő emlékművet, ám voltak például Jekatyerinburgban, ahol hét magyar bolsevik is részt vett a Romanov-dinasztia kivégzésében, Komi- és Nyenyecföldön pedig találkoztak jónéhány, magyar csengésű nevet viselő emberrel, családdal is.

– Az élet olyan arrafelé, mint itt az EU-ban bárhol – folytatta az utazó geográfus-történész. – Ugyanúgy elmennek az emberek hétfőtől péntekig dolgozni, hétvégente pedig szánkóznak, síelnek, sífutnak. Hasonló ritmusban élik a hétköznapjaikat, mint mi. Talán annyi a különbség, hogy jóval hidegebb van, de a globális felmelegedés miatt utunk során -25 Celsius fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet, amiben jártunk. Vagyis ottani mércével nem volt olyan nagyon hideg.

Az előadás végén Schmidt Péter a házigazda gyülekezet lelkipásztorával, Péntekné Vizkelety Mártával

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Schmidt Péter elárulta: az úgynevezett orosz perifériákon nemcsak a helyi ételeket fogyasztják – például halat, fakérget vagy akár pirított fenyőtermést –, hanem rengeteg koreai és japán szusibár is várja a helyieket és a látogatókat. Komiföldön egyébként rendkívül népszerű az ázsiai konyha.

A világutazó elárulta, már egyetemi évei alatt is gyakran megfordult Orosz-, illetve Fehéroroszországban, amely ár- érték arányt tekintve ma is jóval kedvezőbb, mint bármilyen nyugati út. Szerinte érdemes elhagyni a London-Róma-Barcelona tengelyt, mert a Teherán-Taskent-Moszkva-vonal is hatalmas élményt jelent, ráadásul olcsóbb is.

Az előadás után a házigazda Péntekné Vizkelety Márta református lelkipásztor lapunknak elmondta: Schmidt Péter világutazó családjával együtt a gyülekezetük tagja, s már több alkalommal tartott úti élménybeszámolót közösségükben, beszélt például libanoni, illetve palesztinai élményeiről – utóbbi előadásán, gondolatban, Jézus nyomában járhattak a résztvevők.

A református közösségben hetente tartanak bibliaórát, amelyen minden alkalommal nagyon részletesen, mondatról mondatra haladva, két-két szakaszról beszélgetnek. Most Máté evangéliumának közepén tartanak. A körbe 12-14 gyülekezeti tag jár rendszeresen.