Mint honlapjukon közzétették: a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében lévő terület több mint egy évtizeden keresztül a legfontosabb költőhelye volt a térségben és a megyében a dankasirálynak, a szerecsensirálynak és a küszvágó csérnek. 2017-ben 250 pár danka-, 8 pár szerecsensirály és 15 pár küszvágó csér költött ott. Egészen 2019-ig hasonló számú madár kezdett fészkelésbe és költött sikeresen, majd 2020 tavaszán is nagy csapat dankasirály lepte el a telepet, de a későbbi megfigyelések alapján sikeres fészkelés már nem volt. Az évek alatt annyira felnőtt az aranyvessző, a csalán és megjelent a japánkeserűfű is a szigeten, hogy a terület alkalmatlanná vált a költésre.

Ezen az állapoton szerettek volna javítani azáltal, hogy a szigetet lekaszálva azt újra lakhatóvá tegyék. A terület fokozottan védett, megközelítése nagyobb vízállás esetén csónakkal, vagy jégen lehetséges. A 2022-2023-as télen sosem volt alkalmas a jégborítás, viszont a téli csapadék magasabb vízállást eredményezett, így a csónakos megközelítés lehetővé vált. A sirályszigetet március 5-én takarították ki tízen, szinte mind régi civil természetvédők, Szinai Péter szakmai vezetésével, aki a BFNPI-t és az MME-t is képviselte. Nádpaplan és tófólia segítségével 20 négyzetmétert lefedve a cséreknek is megfelelő helyet alakítottak ki. A szigeten közel 1000 négyzetmétert tettek szabaddá, főként az invazív növényfajokat irtották ki. A sziget partjain a füzeket és a nádat érintetlenül hagyták.

A területen rengeteg régi dankasirály koponya, néhány régebbi réce tojáshéj, egy elhagyott nyárilúdfészek is előkerült. Előkerült egy csaltijáró pocok és egy erdei cickány is, mindkettő védett faj. A közeli nagy kárókatona szigeteken a problémás vándorpatkány szerencsére nem volt jelen. A sziget iszapos partjain kis csapat csörgő- és kendermagos réce is tartózkodott. A terület felett a takarítás idejében is több dankasirály körözött, remélik, a helyi populáció újra felfedezi magának a szigetet.