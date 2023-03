Fantasztikus hangulatú koncertet adott péntek este a zalaegerszegi Keresztury VMK-ban Deák Bill Gyula. A 75 éves blues énekesnek korábban ugyan kétszer is volt szívrohama, ami miatt kórházi kezelésre is szorult, ám ezúttal remek formában volt, hangja pedig semmit sem kopott az évek során. Két órás programjában szólóalbumának dalai, korábbi együttese, a Hobo Blues Band szerzeményei, valamint többek között egy régi P.Box sláger, illetve az István, a király című rockopera egyik dala is helyet kapott.