Anna hétéves korában kezdett el sportolni, amikor édesanyja elvitte a közeli vívóterembe. Előtte nem próbált ki semmi mást, de a sportágat annyira megkedvelte, hogy maradt is.

- Bár a kezdet nem ment könnyen, hiszen a többiekhez képest kicsinek számítottam – mesélte. – Tőr szakágban kezdtem, műanyag „fegyverrel” edzettem és vívtam, hiszen a valódi sportfegyver még olyan nehéz volt, hogy nem bírtam megtartani. Viszont szerettem volna bizonyítani, kerestem a kihívásokat, próbáltam a nagyobbaktól tanulni. Kiss Gyuri bácsi edzett, fokozatosan fejlődtem, majd váltottam a kardra. Sok versenyre eljutottunk: országos bajnok lehettem csapatban, többször nyertem diákolimpiát és a korosztályos válogatott tagja is lehettem. Nagy erőt adott, amikor külföldre is eljuthattam, így Lengyelországban, Franciaországban és Ausztriában állhattam pástra. Nekem 19 éves koromig a vívás jelentett mindent, a sportágnak éltem, nem jártam bulizni, csak gyakoroltam, hogy egyre jobb lehessek. Persze emellett gondoltam a jövőre, odafigyeltem a tanulmányaimra, mely jó egyensúlyt teremtett az életemben. A tizenkét év sport megtanított arra, hogy egyfajta rendszer szerint éljek. A vívás pedig arra is, hogy amiért megküzdök, annak eredménye lesz és elérhetem az álmaimat.

Osvald Anna szívesen emlékszik vissza vívói pályafutására, sok élményt őriz, az egyikre a mai napig szívesen gondol. A viadalok többségét távol otthonától, általában a fővárosban tartották.

- Nagykanizsán, vagyis hazai páston és közönség előtt az akkori MÁV-csarnokban (ma Tungsram) rendeztek egy országos korosztályos versenyt – fogalmazott a 26 éves hölgy. – Ott volt édesanyám, a barátaim, az ismerősök, mindenki, akire számíthattam. Talán ezért sem izgultam annyira, hiszen jó vívással a második helyet szereztem meg. Azóta bármikor az Ady utcai csarnok előtt megyek el, mindig eszembe jutnak a kellemes élmények, amik sokat jelentenek.

Anna élete nagyot fordult, amikor abbahagyta a vívást és Zalaegerszegen gyógytornász diplomát szerzett. Nagykanizsán az egyik edzőteremben ismerkedett meg a funkcionális edzéssel, majd a megyeszékhelyen folytatta. Megkedvelte a cross fit és a funkcionális fitnesz világát. Az iskola végeztével edzőteremben helyezkedett el és még mélyebben beleásta magát a sportágakba.

- A funkcionális fitnesz komoly állóképességet és erőt igénylő sport, melyben a versenyzést is elkezdtem – folytatta. – A vívás jó alapot biztosított ehhez, a robbanékonyságomat, a dinamikát felhasználhatom ezen a téren is. Erősödnöm viszont kellett, fejlődtem versenyről versenyre. Aztán tavaly augusztus 20-án Szlovákiában nemzetközi mezőnyben profi indulók között a harmadik lettem. Ekkor megkeresett a funkcionális fitnesz válogatott, hogy a válogatott tagjai közé felvételt nyertem. Több keretedzésen szerepeltem, most a május közepi debreceni nemzeti bajnokságra készülünk, melyen kvalifikálhatok a július elején megtartandó zalaegerszegi Európa-bajnokságra. Nagy álmom teljesült azzal, hogy felnőtt válogatott versenyző lehetek, a következő cél a világbajnoki szereplés lenne. Ennek az eseménynek jövőre épp Budapest ad otthont.

Osvald Anna a stafétát Traub Attila „Bagoly” egykori baseballjátékosnak adta át.