Egyetlen szál virág is örömet okozhat a hölgyeknek a nemzetközi nőnapon. Emlékszem, iskolásként hajnalban keltem, hogy a piacon beszerezzem az ibolyát, a gyöngyvirágot és a jácintot. Mindig sokat vettem, a család hölgytagjai mellett kaptak a lányok az osztályban és még a tanárnők is. Ezzel a jó szokásommal nem hagytam fel, az anyósomat már megleptem, de a feleségem és a kolléganők sem maradhatnak ki. Most pedig azt a képtelenséget olvasom az interneten, hogy a férfiak miként spórolhatnak az ajándékokkal…? Szerintem, ha év közben, a napi hajtás közepette nem fordítanának az urak kellő figyelmet az őket körülvevő nőkre, akkor ez a nap megfelelő arra, hogy elhalmozzák őket minden földi jóval.