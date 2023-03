Remélem, nem bántom meg a zalai borászokat azzal, ha azt mondom, évtizedekkel ezelőtt nem volt igazán jó híre az országban az itteni pincék mélyen tárolt italoknak. Hogy ez miért alakult így, arról a hozzáértők nyilván disszertációkat tudnának írni, az én ismeretem a témában addig terjed, hogy dr. Bussay László volt az első olyan zalai borász szaktekintély, akinek munkásságáról az ország távol(abb)i pontjain is hallottam elismerő szavakat. És szintén ő volt az, aki mindig mondogatta: a borászat az a tevékenység, amit meg lehet tanulni, el lehet jól is sajátítani, csak szorgalom, kitartás, s persze a szakértői tanácsok elfogadása szükséges hozzá. Úgy tűnik, az idő (ebben is) őt igazolta.