Többen felhívták a figyelmünket, hogy régen volt szép tiszta erdőkben, miután azok elvadultak, a fák alatt a hóvirágok továbbra is élni akarnak. A régi helyükön dacolnak a lepusztuló, kidőlt fákkal, a szederjes csekmetessel, szinte szőnyegként borítják be fehér lepelükkel a talajt. Elhagyott régi kastélykertekben, temetőkben is tovább virulnak a kis virágok, megelevenednek tavasszal, hogy aztán eltűnjenek a nyár forrósága elől, s a földben tovább éljenek még egy évet… Képeink ilyen helyeken készültek…