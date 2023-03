Zsuzsával egyik péntek délután a zalaszentgróti Mézespatkó Alkotóműhelyben találkoztam, ahová aznap még Marcaliból is érkezett egy látogató, sőt, Budapestről egy házaspár. A fővárosi hölgy csak azért jött, hogy megtanulja a cukorperec készítését – ez alkalommal is képzés keretében adta át a tudását a hagyományok iránt érdeklődőknek Csiszár Tiborné. A budapesti pár férfi tagjának is rögtön talált programot, férje, Csiszár Tibor kovácsműhelyébe látogathatott a vendég, amíg társa elmerült a zalai gasztronómiában.

– Az alkotóműhely 2009 óta működik itt, Zalaszentgróton, de én már évtizedek óta dolgozom mézeskalács-készítőként. Először lakodalomsütő és perec­sütő voltam, a perecet 32 éve tanultam meg a zalacsányi Kiss Böbi nénitől és a szintén zalacsányi Csiszár Juliska nénitől, még megvannak a kéz­írásukkal készült receptek is – mondta a tanfolyam vezetője.

Csiszár Tiborné egy kisütött, s egy már mázzal is megkent cukorpereccel

Fotós: Szabó Judit

A perec, amelyről szó van, egészen különleges. A Kis-Balaton térségében alakult ki a szokás, hogy ilyen édességet sütnek a lakodalmakra. Csiszárné Zsuzsa az 1890-es évek végére tudja visszavezetni az eredetét, s hozzáteszi: Veszprém vármegye zalai, valamint Zala vármegye somogyi és vasi részén is készült ilyen perec, de távolabb már nem ismerték. Régen a Kis-Balatonnál sok cukorrépát termesztettek, s mivel bőven volt cukor, az adhatott ötletet egy ilyen, sok cukrot igénylő édességhez.

– Emlékszem, amikor kisgyerekek voltunk, még a földről is felszedtük a perec darabkáit, amikor a falun végigvonult a násznép. A perecet a menetből osztogatták, dobálták a falu népének, a kíváncsiskodóknak, lesőknek. Sokszor egy üveg borral együtt ajándékozta az ünneplő család a hozzá közel állóknak, szintén a lakodalmas menet vonulása közben. Az édességet az üveg nyakára húzták, úgy adták át, de volt, hogy külön vitték, akkor a vőfély adta a bort, a koszorúslányok osztották a perecet. Nagy megtiszteltetésnek számított, ha valaki ilyet kapott – mondta Csiszár Tiborné.

Csiszár Tiborné tavaly decemberben vette át Tarpataki Tamás agrárpiacért felelős helyettes államtitkártól a Híres ízek régiója védjegyet

A perec alakja, színe mind szimbolikus, az esküvőhöz kapcsolódó. A hófehér cukormáz az ártatlanság, selymesség jelképe, ahogy a két fele összekapaszkodik koszorú alakban, az pedig az együvé tartozást hirdeti. Zalaegerszeg környékén a lakodalomban szokás volt, hogy éjfélkor jól földhöz vágott a násznagy egy cukorperecet, s úgy tartották: ahány részre törik, annyi boldog év vár a házasokra.

– Ha kevesellték a darabszámot, gyorsan ráléptek, még tovább aprítva, ilyenkor szoktam mondani, hogy huncutsággal kezdődik a pár közös élete – jegyezte meg nevetve a perec­sütő kézműves, hozzátéve: a lagziban nemcsak jövendőmondó céllal taposták meg, de természetesen kínálták is a cukorperecet. Vagy a boros­üvegre volt húzva, úgy tették az asztalra, vagy a süteményestál tetejét koronázták meg ezzel a látványos és készítőjétől odafigyelést, nagy rutint igénylő finomsággal.

A lakodalmas perecet ma is sokan szeretik, veszik, akárhányszor csak hozzájutnak fesztiválokon, kézművesvásárokon. Nem tudnak eleget sütni belőle, olyan nagy rá az igény, mondta Csiszár Tiborné. Újabban megint lakodalmakra kérnek, de más alkalmakra is ajándéknak. A zalaszentgróti cukorperec sok díjat nyert már, bemutatták Budapesten a mesterségek ünnepén, a magyartermék-napokon. A tervek között szerepel az is, hogy könyvet készítenek róla.

A tészta összeállítása egyszerűnek tűnik: tojás, liszt, cukor, pálinka, szalalkáli, sütőpor és étolaj kell hozzá. Az alapanyagokra azonban nagyon oda kell figyelni.

– Könnyű elrontani a tésztát: előfordul, hogy sütés közben nem jön fel, nem lesz ilyen szép magas, vagy nem lesz levegős, könnyű. Ha túllisztezik, vagy kevés benne a fújatószer, akkor fájásos lesz a tészta, megtömörödik, lefelé megy, nem fölfelé – sorolta Zsuzsa. – Ahhoz, hogy jó legyen, a tojás se friss ne legyen, se állott. Nem lehet frissen őrölt lisztből készíteni, ezt mind ki kell tapasztalni. Volt úgy, hogy szaladnom kellett Kisszentgrótra, a malomba cserélni a lisztet, mert túl friss volt. Nem értik sokan, hogy receptet azért nem adok, mert csak nagyjából lehet leírni a perec készítését. Most is felütöttem két tojást, az egyik 63, a másik 75 grammos. Ha a 75-össel dolgozom, minden tojásnak nagyjából ilyen súlyúnak kell lennie, mert attól függően adok a tésztához kisebb vagy nagyobb kanál pálinkát, amelytől porhanyós lesz. Sokáig kell dagasztani, ma már ezt géppel csináljuk. Ha megsült a tészta, s bevontuk a cukormázzal, hirtelen nem szabad szárítani, mert a máz másnapra lepereg. Lassan, hűvösebb helyen kell kiszáradnia. Mindenkinek magának kell kitapasztalnia, hogyan lesz jó, sokat gyakorolni, de biztatok mindenkit, hogy fogjon hozzá, próbálja meg, mert sikerülni fog, s örömmel megtanítom, hogy tovább éljen a hagyomány.

A cukorperec

A cukorperec 2019 óta a vármegyei értéktárban hirdeti, hogy különleges zalai cseme­géről van szó, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület javaslatára került a vármegyei értékek közé. Tavaly pedig az Agrárminisztérium pályázatán is sikerrel szerepelt, megkapta a Híres ízek régiója védjegyet, ami azt jelzi, földrajzilag már levédett értékről beszélünk. Csiszár Tiborné szeretné, ha az országos értéktárba is bekerülne az édesség. Ehhez lassan elkészülnek a dokumentumok, hamarosan benyújtják a pályázatot. A következő lépés a hungarikum cím elnyerése is lehet.