Csendesné Dolinay Margit Szigetszentmiklóson élte gyermekkorát nagyszülei gazdaságában. Édesapja lakatos, édesanyja úri varrónő volt. A finom, precíz munkafolyamatokat édesanyjától tanulta el, nagyszüleitől pedig a paraszti gazdálkodás minden fortélyát. Férjével, Csendes Antallal Budapesten kezdték életüket, majd fiukat, Tamást támogatva Újszászra költöztek, hogy vízilabdás pályáját segítsék.

Az alkotó a kiállításmegnyitón elmondta: súlyos betegségéből való felépülését segítette a hímzés. A tárlaton látható nagyírásos úrasztal-terítőszett országos harmadik helyezést ért el, ezt az újszászi református templomnak adományozta. Ezzel egyidejűleg az elkészített jászhímzéses úrasztala-garnitúrát az újszászi római katolikus templomnak ajánlotta fel. Vezetőségi tagja volt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesületnek. A Magyar Pékek Fejedelmi Rendjének alapító tagjaként, mint pékmester, kidolgozta társaival a pékdísz­munka-készítés alaptésztájának receptúráit, formai világát. Mindez tankönyvi formában is megjelent, amiből a mai napig oktatnak a szakiskolákban. Mindig alkotott, tésztából, fonálból, csipkéből, szalmából és csuhéból. Férjével együtt tagja lett a Szabadtűzi lovagrendnek, egy év után lovagi címet kaptak. Vizsgázott „étkek bírálójaként” segíti a lovagrend zsűrijének szakszerű munkáját. Több évtizedes alkotói munkássága elismeréseként számos szakmai díjat vehetett át.

Tésztából, fonálból, csipkéből, szalmából és csuhéból is alkot

Fotós: Szakony Attila

– Nagykanizsára a fiamék kapcsán kerültem, itt élnek a nászasszonyomék, akikkel kibővült a versenyzői Csendes csapat, de új barátokat, ismerősöket is szereztem ittlétem alatt – mesélte. – Aztán 2017-ben meghívást kaptam a homokkomáromi Csinga-hegyi Művész Műhelytől kürtőskalács-sütésre. A bemutatkozás jól sikerült, azóta is minden évben ott vagyok, sütésekkel, tésztabemutatókkal, szalmafonással, csuhéfonással, aratókoszorú készítésével, továbbá quillingezést mutatok be. Pékoktatóként tevékenykedem a Thúry-technikumban, tagja vagyok a szenior örömtánc csoportnak s a Napraforgó Nyugdíjas Klubnak is.

A kiállítás megnyitóján Balogh László polgármester is méltatta Csendesné Dolinay Margit munkásságát. Elmondta: sokat lehetne vitatkozni arról, hol kezdődik a művészet világa és hol ér véget a mesterember szakmaisága, a népi szerszámkészítő, a fafaragó, a bőrműves vagy éppen a hímző tudománya. De ez a tárlat inkább azt a beszélgetést indítja el, hogy egy hagyományos kultúra örökségét szemlélve hogyan és miképpen viszonyul az alkotótevékenység magához az emberhez.

Dr. Barancsi Ágnes mezőtúri főiskolai docens, agrármérnök, Csendesné Dolinay Margit barátja, tanítványa hosszasan beszélt a 71 éves alkotó életútjáról, hitvallásáról, eredményeiről és arról az életszeretetről, amit folyamatosan átad a következő generációnak. Hozzátette: kitartásával, elhivatottságával, a pékszakma iránti elkötelezettségével Csendesné Dolinay Margit kiemelkedőt alkotott.

– Példakép, aki megmutatja, miképp éljek az őseimtől kapott értékek szerint, hogyan mutassak példát a gyermekeimnek – tette hozzá. – De arra is megtanított, hogy nehéz helyzetekből milyen módon kell felállni, és iránymutatást adott a közösségépítéshez is. Nagykanizsa értékes személyiséggel gazdagodott, tehetségével segíti a város művészeti és gasztronómiai sokszínűségét.

A hímzésben is mindig a tökéletességre törekszik

Fotós: Szakony Attila

Pallóné dr. Kisérdi Imola, az Agrárminisztérium kormány-főtanácsosa szerint a várost és annak kulturális intézményeit dicséri, hogy egy ilyen kivételes, gyűjteményekben gazdag kiállítást állított össze.

– A tradíciók továbbörökítése miatt indítottuk útjára a Hagyományok, Ízek, Régiók (HÍR) programot, azzal a céllal, hogy leírások formájában összegyűjtsük az ország hagyományos és tájjellegű termékeit. A fogyasztók körében ismertté tegyük és népszerűsítsük hazánk gasztronómiai kincseit, melyekre az adott tájegységben méltán büszkék, s szívesen kínálják belőle a vendégeiket – mondta. – A legtöbb ilyen értékkel, harminc sütőipari termékkel a Magyar Pékek Fejedelmi Rendje büszkélkedhet. Ebből a Jászságban jellegzetes ostoros kalács termékleírása Csendesné Dolinay Margit nevéhez fűződik, aki országszerte felügyeli és tanítja több sütőipari termék elkészítését.

A szakember kiemelte: a Vidékfejlesztési Minisztérium Magyar Nemzeti Bizottságának hagyományos élelmiszer munkacsoportja tagjának is ajánlotta. Feladata lett a hungarikumok szakmai ajánlása, mint például a kürtöskalácsé. Az itt végzett munkájának elismeréséül miniszeri kitüntetésben részesült, Újhelyi Imre-díjat kapott.

– Bárhova is irányította az élete, a sorsa, mindig megtalálta és megszervezte maga körül azt az alkotó közösséget, amelyben a kézműves remekek készítése közben barátságokat kötött – folytatta. – Jó érzés látni, hogy ebben az esetben is ez történt, hiszen a Csinga-hegyi Művész Műhely alkotóival barátság szövődött, és új otthonra talált a városban is.

Ezt követően a rendezvényen az Agrárminisztérium HÍR bizottsága tiszteletbeli tagjává fogadta és dísztányérral ismerte el Csendesné Dolinay Margit munkásságát.