De mi van, ha nem lehet kedvünkre felkerekedni, mint a pandémia két esztendeje idején, amikor négy fal közé zárva, hosszú szobafogságra voltunk kárhoztatva?

Vigasztalódhattunk a kedves antiutazó hírében álló Xavier de Maistre Utazás szobám körül című mesterművével, amely 1790-ben jelent meg. 1884-ben a híres Révai Testvérek kiadásában magyarul is napvilágot látott aranyozott vászonkötésben, 133 oldalon. A francia katonatiszt és író meghökkentő tartalmú munkája később, 1925-ben még egy magyar kiadást ért meg. Megírására egy hathetes szobafogság adott alkalmat a szerzőnek, aki „lovagias ügy”, egy párbaj miatt kényszerült a négy fal között maradni. ­Maistre így indítja negyvenkét napos bezártságát: „Avval kezdeném utazásom dicséretét, hogy semmi pénzembe sem kerül… Rövid szakaszokban fogunk utazgatni, s véges-végig nevetünk a világjárókon, akik látták Rómát és Párist; nincs akadály, mely megállíthatna!…” Aztán humorizálva, kifigurázva a tudós, tudálékos felfedezőket, így folytatja: „Szobám a negyvenötödik szélességi fok alatt fekszik…, iránya keletről nyugatra halad; hosszú négyzetalakot formál, melynek kerülete harminchat lépés, ha szorosan a fal mellett megyünk. Utazásom azonban több lépésből fog állani, mert gyakran keresztbe-hosszába átszelem majd, esetleg átmérőjén is végigmegyek, minden szabály és rendszer nélkül.” Az otthonmaradás fontos kellékei közt említi a „jó tüzet a kandallóban” s nem utolsósorban a könyveket és tollakat. A jól fűtött szobát az ókori görög hét bölcs egyike, Descartes is lényegesnek tartotta, hisz ott kedvére szunyókálva csodás álomsorozatot lát.

Utazás szobám körül arany kötésben, a Révai Testvérek kiadásában 1884-ben

A karanténállapot mindenesetre alkalmat kínált olyasminek a felfedezésére, amelyre korábban nem is figyeltünk, lett légyen az akár a hálószobánk, ahol életünk harmadát töltjük. Az ablakon át az élet más, rejtett tartalékai is feltárulhattak, együtt a közeli utcák és épületek látványával, így minden új, emberi arcot nyert, vagy ahogy a francia szerzőnk írja:. „Rájövünk, miként tegyünk, teremtsünk sokat a semmiből.”

A másik antiutazó a csodabogár hírében álló John Ruskin. A 19. századbeli angol író sem rajongott a mindenáron való utazásért. Ahogy indokolt: „ha nem vagyunk képesek saját környezetünk szépségeinek a felfedezésére, illuzórikus, hogy másutt, máshelyütt, távoli helyeken képesek lennénk rá.”

A tévéképernyőn immár a sokadik Camino-dokumentumfilmet látom. Egyik érdekesebb a másiknál, mind megunhatatlan. A néző úgy érzi, mintha ő is részese lenne az ember kitartását próbára tevő zarándoklatnak, a sok száz kilométert kitevő gyaloglásnak, amelynek során az arra vállalkozók a spanyol Galíciában Santiago de Composte­láig jutnak. A hagyomány szerint az itteni bazilikában őrzik idősebb Szent Jakab apostol földi maradványait.

Útra csábít az apró kavicsos strand a horvátországi Bolban Fotó: Mihovics József

Egyik ismerősöm az erről szóló írásos beszámolókat falja, ezeket gyűjti vagy kölcsönzi a városi bibliotékában. Ihletet kapva ő is eljutott az El Caminóra, s vallja: az igen hosszú út megtétele, önmagunk legyőzése életre szóló élmény, mely megváltoztathatja az embert. Ahogy erről a népszerű író, Paulo ­Coelho is beszámol a Zarándoklat című (Egy mágus naplója alcímű) munkájában. Ő jóakarója javaslatára 1986-ban indult e nagy útra, melynek során megtért és közelebb került a katolikus hithez. A brazil író az ENSZ békenagykövete lett, s meggyőződéssel vallja: „a rendkívüli az átlagemberek útján rejtezik.”

Heteken át, több részletben, naponta ment nemrégiben a Duna TV-n az Európa ízei című útifilm. Ebben a sokat utazó, szlovén gyökerekkel rendelkező osztrák szerző, Lojze Wieser tudását és tapasztalatait kamatoztatva lebilincselően szól a nézőhöz, miközben nem éppen lebecsülendő szakácstudásával is fűszerezi mondandóját. Európa országaiban barangolva rendkívüli emberekkel találkozik, és sok mindent felfedez a kontinens történelméről, kultúrájáról és persze gasztronómiájáról. Élményeit nemcsak a tévéképernyőn osztja meg, útikönyveket is ír, amelyeket – mások munkái mellett – saját klagenfurti kiadója jelentet meg. Prof. Lojze Wieser irodalmár és kiadó számos magyar vonatkozású művet is megjelentetett, amiért a Pro Cultura Hungarica kitüntetésben részesült.

Ahányan vagyunk, annyiféleképpen tekintünk az utazásra.

A kozmopoliták, a világpolgárok életfelfogását fejezi ki az általuk hangoztatott lózung: Mindenhol jó, de legjobb mindenütt. Ennek pesszimista változata: Mindenütt jó, de legjobb sehol. S a legjózanabb az ismert közmondás, mely szerint utazni kell és hazaérni, merthogy mégiscsak otthon a legjobb.

Lojze Wieser Dalmáciában. A sokat utazó osztrák szerző lebilincselően szól a tévénézőkhöz

Ha már az idézeteknél tartunk, vég nélkül citálhatnánk okos emberek tanulságos mondásait. Így például Szent Ágostont, aki szerint „a világ egy könyv, és aki nem utazik, az csak egyetlen lapját olvassa el.” Cholnoky Jenő földrajztudós, író, a magyar geográfia jeles képviselője: „Azért indulok el mindig egy nagy útra, hogy bennem is elinduljon valami.” Aztán a továbbiak: „Imádok utazni, de utálok megérkezni” – vallott Albert Einstein. „Az utazás nem arról szól, hogy mit nézünk meg, hanem inkább arról, amit közben átélünk” – jegyezte meg Nicholas Sparks. Az ötvenes éveiben járó amerikai bestsellerszerző 23 regényt jelentetett meg eddig, ezek felét megfilmesítették. „Senki sem jön úgy vissza egy utazásról, mint ahogy elment” – vélekedett Graham Greene angol író, aki számtalan novellát, regényt, esszét, kritikát és életrajzi írást jegyez.

Az El Camino zarándoklat végső állomása a compostelai bazilika Fotók: ZH-Archívum

Útra fel tehát bátran, elég motiváció akad, nincs, ami el­riasszon minket! Hacsak nem az e téren is egyre inkább „begyűrűző” drágaság, amely fényűzőnek tűnő passziónk útjában állhat.

Múló művészi zavar A nagy utazók sorából kimaradhatatlan Stendhal, a 19. századbeli francia író, aki a nagy sikerű Vörös és fekete, illetve A pármai kolostor című regény szerzőjeként vonult be az egyetemes irodalomtörténetbe. Vele kapcsolatban Stendhal-szindrómáról értekeznek az orvosok, pszichiáterek, annak okát vizsgálva, hogy az író rosszul lett Michelangelótól. Történt, hogy a literátor harmincvalahány évesen (1817-ben) Itáliába utazott, hogy élményeket gyűjtsön soron következő könyvéhez. Firenzébe jutva nem győzött betelni a múzeumok, templomok, kupolák, tájak, tetők, szobrok, homlokzatok és freskók látványával. Az elragadtatástól, a nagyfokú lelkesedéstől szinte eksztázisba esett a Szent Kereszt-bazilikában (Santa Croce). Számos fizikai kényelmetlenség lett úrrá rajta: szorongás, remegés, izgatottság, hevület, heves szívdobogás (tachycardia), izzadás és szédülés. Le kellett ülnie és pihennie, amitől aztán megnyugodott. Minderről a Nápoly és Firenze, utazás Milánóból Reggióba című útleírásában számolt be. Miután az ilyesfajta „rendellenesség” más, érzékeny lelkű földi halandóval is megesik, 1979-ben egy olasz lélekgyógyász (Graziella Magherini) megvizsgálta és tanulmányozta több száz hasonló tüneteket produkáló turista esetét Firenzében. A tudós elme az egészet egy gyönyörű metaforában így foglalta össze: „múló művészi zavar”.

Stendhalt ámulatba ejtette a csillogás a Szent Kereszt-bazilikában