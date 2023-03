A Bársonytalp Zala Egyesület oldalán újabb gazdira váró macskát találtunk, ezúttal Bellát mutatjuk be. A fiatal cica 2022 nyarán született, már chipes, ivartalanított, FIV negatív és kombinált oltását is megkapta. Nagyon betegen, macskanáthásan találtak rá. Műteni kellett, mert a belső szemhéja rátapadt a szemére. Csupán apró homályos folt van a szemén, de ez semmiben nem zavarja a látását. Nagyon nyugodt, hízeleg, dorombol, ragaszkodó, az ideiglenes gazdival alszik és mindig megy utána. Reggel dorombolva és nyalogatva ébreszti a befogadó gazdit. Puha nyuszi bundája van. Mint írják, nemcsak az ideiglenes gazdival, hanem a többi befogadott cicussal is jól kijön. Zalaegerszeg mellett lehet vele ismerkedni, benti tartásra javasolják.

A bársonytalpasok eközben több fotót is megosztottak közösségi oldalukon olyan cicákról, akik már túl vannak az ivartalanítási műtéten. Az egyesület felhívja a figyelmet, hogy mivel már elkezdődött a párzási időszak, az utóbbi hetekben több balesetes, aids pozitív vagy kihűlt kandúr került a gondozásukba, látókörükbe. Volt olyan kis állat, akin már nem tudtak segíteni, megváltás volt neki, hogy „elmehettek”.

„Folyamatosan érkeznek a bejelentések a kóbor, ebben az időszakban jellegzetes hangon síró kandúrokról, akik ilyenkor több kilométert is megtesznek vérüktől hajtva… Ezek legtöbbször “gazdás” macskák és a gazdik felelőtlenségének terhét nem tudjuk és nem is akarjuk mi cipelni! Nem tudunk sem egészséges, sem már beteg cicákat biztonságba helyezni, menteni, csak mert a gazdájuk nem ivartalanít. Sokszor kiírtuk, segítünk ebben!” – olvasható az oldalukon.

Az egyesület bárkinek segít, akinek ez valóban anyagi gondot jelent. Mint írják, rengeteg a túlszaporulat, nagyon sok a beteg állat, s össze-vissza fertőzik egymást ebben az időszakban.