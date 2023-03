A székrekedés tünetei

Kezdjük azzal, hogy nem minden székrekedés székrekedés, a köznyelvben ugyanis elég tág fogalomként kezeljük. Orvosilag székrekedésről akkor beszélünk, ha heti három alkalomnál kevesebbszer megyünk wc-re, hogy könnyítsük magunkon, illetve ha az alkalmak között 48 óránál hosszabb idő telik el. Nem székrekedés tehát, ha egy-egy nap kimarad, az okok ugyanis elég sokrétűek lehetnek, mint ahogy később látni is fogjuk. Ha nem mindennapos a székletürítés, hanem ettől eltérő ugyan, de ritmusában rendszeres (például minden másnap történik) és ha egyébként a széklet állaga normális és maga az ürítés sem jár komolyabb erőlködéssel vagy más kellemetlenséggel, az még normálisnak tekinthető. Viszont az is székrekedésnek minősül, ha egyszerre viszonylag kis mennyiséget (5 dkg-nál kevesebbet) sikerül csak produkálnunk, az ürítés maga lassú, erőlködésbe kerül és utána is megmarad a teltségérzet.

A székrekedés elég gyakran nem önálló betegség, hanem szervezetünk egy fontos jelzése, a bélproblémák főbb tünetei között szerepel. Orvosilag három kategóriára bontható a béltartalom ürítése, a második és harmadik eset már székrekedés tüneteiként kezelendő. Az első esetben a béltartalom normális ütemben kerül ürítésre, a második esetben ez a folyamat lelassul, a béltartalom a vastagbélen már csak nagyon lassan halad végig, a harmadik – és legdrasztikusabb – eset pedig az, amikor a végbélnél keletkezik zavar, ami a székletürítés mechanizmusában jelentkezik.

A székrekedés okai

Hogy komolyságát miért érdemes szem előtt tartani, azt a másodlagos székrekedés hátterének okai is jól mutatják: ilyenkor ugyanis elég gyakran valamilyen alapbetegség, anyagcsere probléma, hormonbetegség, esetleg idegrendszeri zavarok váltják ki magát a székrekedést. Nézzük, milyen okok húzódhatnak meg a székrekedés tünetei mögött:

Kiegyensúlyozatlan étrend

Mozgásszegény életmód

Rostszegény táplálkozás

Stressz

Székelési inger elnyomása

Terhesség

Fentieken kívül néhány betegség, illetve különféle gyógyszerek is megbújhatnak a székrekedés tünetei mögött, ilyenek a következők:

Cukorbetegség

Vérnyomáscsökkentő gyógyszerek

Pajzsmirigy alulműködés

Fájdalomcsillapító gyógyszerek

Aranyér

Hasnyálmirigy betegség

Savkötő gyógyszerek (reflux esetén)

Sclerosis multiplex

Parkinson kór

Végbélrepedés

A bélproblémák főbb tünetei – hasmenés, és székrekedés

Az emésztőrendszeri és bélproblémák tünetei olykor egészen nyilvánvalók: gyomorégés, puffadás, székrekedés, vagy akár hasmenés is utalhat ilyen jellegű problémára, de előfordulhat, hogy teljesen más jeleket küld szervezetünk akkor, ha emésztőrendszerünkben probléma lépett fel. Ilyenek például a gyakori viszketés, olykor kiütésekkel együtt, a csillapíthatatlan tüsszögés (leggyakrabban étkezés után 1-2 órával), de a lelki tényezők is szerepet játszhatnak, úgy mint a szorongás, vagy a depresszió. A bélproblémák főbb tünetei: hasmenés, és székrekedés mellett tehát jelentkezhetnek elsőre vele összefüggésben nehezen hozható tünetek, érdemes tehát figyelni magunkra, testünk jelzéseire.

Amit a terhesség székrekedés tüneteiről tudni kell

De térjünk vissza a székrekedés tüneteihez és említsük meg egy speciális esetét, méghozzá a terhesség alatti székrekedést. A női szervezet a terhesség alatt nagyobb mennyiségű progeszteront és ösztrogént termel, mint általában, ezek a hormonok pedig lassíthatják az emésztést. Hasi fájdalommal kísért nehézkes és ritkább székletürítés sajnos gyakran előfordulhat. Megijedni nem kell azonban, ez ugyanis elég gyakori tünetegyüttes terhesség alatt (minden második kismamát érinti), de mindenképpen említsük meg orvosunknak, ha ilyet tapasztalunk.

A Thompson kritérium rendszer

A székrekedés tünetei és annak pontosabb meghatározása érdekében készült az alábbi lista, amiben ha székletürítési szokásainkra ismerünk, mindenképpen forduljunk orvoshoz. A Thompson kritériumrendszer alapján a székrekedés tünetei akkor jelenthetnek komolyabb problémát, ha az elmúlt egy év során az alábbiak közül három hónapon keresztül rendszeresen legalább két vagy több tünet lépett fel:

Minden harmadik vagy negyedik székletürítés erőlködéssel járt

Kifejezetten kemény széklet távozott nagyobb gyakorisággal (minden harmadik vagy negyedik próbálkozásra)

Igen gyakran, minden harmadik vagy negyedik alkalom esetén megmaradt a telítettségérzet, vagyis valószínűleg a széklet egy része nem távozott

Heti három alkalomnál kevesebbszer volt spontán széklet

Előfordult, hogy ujjal vagy kézzel kellett segíteni a széklet távozását

A székrekedés kezelése

Először is kezdjük azzal, hogy ha komolyabb panaszaink vannak – fentiekből azért ezt már sejthetjük –, mindenképpen forduljunk orvoshoz és kérjük segítségét, mivel olykor gyógyszeres kezelés nélkül nem fog fellépni érezhető javulás. Amit egyébiránt otthon mi magunk is megpróbálhatunk vagy figyelhetünk rá:

Táplálkozási szokásainkat érdemes úgy átalakítani, hogy a napi 2-3-szori bőségesebb étkezést felváltjuk legalább napi ötszöri étkezésre (csak arra figyeljünk, hogy ezzel egyidőben ne többet együnk, hanem csak többször, különben jelentős súlygyarapodásra számíthatunk, ami szintén nem barátja a székrekedésnek)

Igyunk minél többet, a folyadék ugyanis lazítja beleink tartalmát (de semmiképpen se cukros üdítőkre vagy hideg sörre gondoljunk, inkább a tiszta vizet részesítsük előnyben)

Rendszeres testmozgás is gyakran tud segíteni már az első néhány nap után: nem kell egyből maratont futnunk, de ha minden nap törekszünk arra, hogy testünk aktívabb mozgást végezzen legalább 15-30 percen keresztül, már tudunk elérni sikereket ezen a téren is

Rostokban gazdag ételek fogyasztása kifejezetten javasolt, szintén a béltartalom lazítása miatt

