Bármerre is mennénk Szlovéniában, a főváros, Ljubljana szinte mindig útba esik. Innen indulnak a fontosabb útvonalak, az autópályák, s minden ide is tér vissza. Ljubljana a maga mintegy 280 ezer lakosával hangulatos, romantikus város, amelynek óvárosa őrzi báját, semmihez sem hasonlítható hangulatát. Ha tehetjük, érdemes csak az óvárosban és a fölé magasodó várban eltölteni legalább egy napot, hiszen a látvány s a hangulat megéri a rászentelt időt.

Alkonyati részlet az óvárosról a fölötte magasodó várral, amit kora este még süt a nap

Fotós: Győrffy István

Késő délután érkeztünk a város központjába, a Prešeren térre, ahol nyüzsgő emberáradatba csöppentünk az ide vezető hármas híd torkolatánál. A híd és a tér elnevezése azonnal felkeltette érdeklődésünket. Miért építettek egymás mellé három hidat és ki lehetett az, akiről a város központi terét elnevezték? Ahogy a neve is mutatja, egy csomópontból indulnak ki a hidak, majd 3 irányba ágaznak szét. A leírásokból kiderül, hogy eredetileg egy fahíd állt itt, amit a megnövekedett forgalom miatt a XIX. században lebontottak és egy erős kőhidat építettek helyette. A forgalom azonban tovább nőtt – a városlakók viszont már nem akarták lebontani az eredeti kőhidat, hanem mind a két oldalára egy sétálóhidat építettek, amelyek korlátait hasonlatosra alakították ki. Így jött létre a Ljubljanica folyón átívelő hármas hídi látványosság, az ezek előtti téren magasodik a névadó France Prešeren szlovén költő és jogász szobra, aki Petőfi kortársa volt. Őt a szlovén irodalom egyik legnagyobb költőjének tartják, aki 1800-ban született s 1849-ben el is hunyt. Ő írta azt a verset, amely Szlovénia himnusza lett. Tandori Dezső fordításában a himnusz magyarul így hangzik: "Éljenek mind a népek, / kik várják a nagy napot, / mely a földkerekségnek / hoz békésebb virradatot. / Mennyi rab lesz szabad / és jó szomszéd a nap alatt!"

Preseren szlovén költő szobra a róla elnevezett téren, ami az óváros központja

Fotós: Győrffy István

A Ljubljanica partján rengetegen sétálnak esténként, s a hangulatos vendéglők teraszai zsúfolásig foglaltak söröző vagy éppen vacsorázó vendégekkel. A kerthelyiségek fölé boruló ponyvák alatt gázlángok, vagy elektromos fűtőtestek ontják a meleget, az embert magával ragadja a nyüzsgés, a zeneszó, a lenyugvó nap vörös fénye megvilágítja a város fölé magasodó vár falait, tornyait. Lassan besötétedik, a folyó fölött, a híd alatt is kigyúlnak a fények, az est kezd meseszerűvé válni…

A térre vezető hármas híd

Fotós: Győrffy István

Reggel a várdomb és a folyó közötti hatalmas piacon folytatódik az előző esti nyüzsgés, a hatalmas tér tele gyönyörű zöldségekkel, gyümölcsökkel, az árusok németül, angolul, sőt olaszul is értik az érdeklődők szavát, s nem eresztenek, míg nem veszel valamit kifogástalanul friss portékáikból.

A piactól pár utcányira kezdődő várdomb aljához igyekszünk, mert a várat meg kell néznünk, hiszen ez a főváros, sőt egész Szlovénia büszkesége. A várhoz felvonó visz fel, melynek jegyével több látványosság megtekintésére is jogot nyerünk. A vár szociális infrastruktúrája és a beléptetőrendszerei modernek, de az egész vár felújítása figyelemre méltó szakértelemről árulkodik. A várra sokat áldoz a város, felújítása lényegében a második világháborút követően folyamatosan zajlik s még mindig nem ért véget.

A várost kettészelő Ljubljanica folyó

Fotós: Győrffy István

A történeti összefoglalók szerint Ljubljana első igazi építői a rómaiak voltak. Augusztus császár uralkodása idején alapították meg Emona várost, amely fölé a rómaiak egy favárat építettek, s a későbbiekben erre vezetett a borostyánút, ami Ljubljana után Celjét, Ptujt érintette, majd eljutott Szombathelyig, Sopronig, illetve Pozsony felé folytatódott északi irányba. Feljegyezték, hogy 452-ben Attila hun király seregei elpusztították a várost, ahova a VI. században szlovén törzsek települtek.

A folyó mentén az óvárosban sétány található minden este nyüzsgő vendégekkel

Fotós: Győrffy István

A XII. században a Német-római Birodalomhoz került a város, majd a XIV. században a Habsburg Birodalomé lett. A Habsburgok javára írandó, hogy sokat foglalkoztak a város fejlesztésével: két hidat, várfalat kapott Ljubljana, szentélyek és paloták épültek. A természet azonban nem volt kedves a városhoz, 1511-ben súlyos földrengés döntötte romba épületeit. Az újjáépítés során elbontották a várfalakat, átnyúlt a város a folyó másik oldalára is, az új épületeket a reneszánsz kornak megfelelően építették fel. A város terjeszkedésével 70 százalékosra duzzadt a szlovén lakosság aránya.

A sikló várbéli állomásán a város szimbóluma, a sárkány látható

Fotós: Győrffy István

Az 1700-as évek végére elhanyagolt várat Napóleon foglalta el, majd miután a Habsburg Birodalom visszavette, börtönt alakítottak ki a falai közt. Sajnos ennek magyar lakója is volt, gróf Batthyány Lajos, Magyarország első felelős független kormányának miniszterelnöke, aki 1849. május 5-től július 23-ig raboskodott itt, a cellája előtti folyosó falán tábla őrzi ennek emlékét. De voltak más magyar vonatkozásai is Ljubljana várának, 1335-ben az Itália felé tartó Łokietek Erzsébet magyar anyakirályné (Lengyelországi Erzsébet) polgári kórházat alapított itt, fia, Nagy Lajos pedig a nápolyi hadjáratai során járt erre. 1538-43 között a ljubljanai várból irányította Jurisics Miklós egész Krajna védelmét, a városban ekkor már mintegy 5000-en éltek.

Pár hónapig itt őrizték Batthyány Lajos 1848-49-es szabadsághőst, akinek a cellája előtt ez a tábla látható

Fotós: Győrffy István

Ma a vár XVII. századi állapotát láthatjuk. 1905-ben a Ljubljanai önkormányzat 60 ezer koronáért megvásárolta a várat, amelyben eredetileg múzeumot akartak kialakítani. A II. világháborút követően rászoruló családok lakhelye lett, ami nagyon megviselte az építmény állapotát, olyannyira, hogy Ljubljana szégyenfoltjává vált. Az 1960-as években a városvezetőség úgy döntött, hogy felújítja és Ljubljana büszkeségévé teszi épített örökségét. A felújítás költségeinek nagy részét a helyiek állták. Napjainkban a ljubljanai vár már valóban a település büszkesége, ami uralja a város látképét. Ezzel együtt társadalmi, kulturális, idegenforgalmi és vendéglátóközpont is, mely a lehető legmagasabb színvonalon nyújtja szolgáltatásait. Az ősi vár kívülről, a magasba szökő falak alján körbejárható, belső épületeinek kialakítása a mostani építőmesterek szakértelmét dicséri…

A várfal és a kilátótorony kívülről

Fotós: Győrffy István

Érdekes legenda is övezi Ljubljana várát, ami kihat a város szimbólumaira. Valamikor sárkány élt a város melletti mocsárban, amit egy hős lovag ölt meg. Mivel addig a vár a sárkányé volt, a vár címerébe bekerült a sárkánymotívum, ami egyébként az egész városban sokfelé felfedezhető. A várban a felvonó, a lanovka állomása előtt is sárkányszobor fogadja a vendégeket. Évente átlagosan 250 ezer belépőt adnak el a várban látható kiállításokra, de az összes látogató nagyjából 800 ezerre tehető. Ottjártunkkor is nagyon sokan voltak kíváncsiak a várra, több iskolai osztály nézte meg a látnivalókat. Különösen az égre törő kilátótoronyban volt nagy a nyüzsgés, ahova bravúrosan kialakított sárkánymotívumos acél csigalépcsőn lehetett feljutni. A torony tetejéről az egész városra nyílt ragyogó kilátás, a panorámát a Ljubljanát övező hósipkás hegyek zárták le a távolban…

Az egyre emelkedő siklóból feltárul előttünk Ljubljana panorámája, háttérben a havas hegyekkel

Fotós: Győrffy István

A várból leérve ismét a piac nyújtotta a legérdekesebbeket, ahol ekkor a sütés-főzősé volt a főszerep, finom illatok szálltak mindenfelé. Isten tudja, hány náció kínálta ételkülönlegességeit, ami mellett nem lehetett csak úgy elmenni, az ember legszívesebben minden addig nem látott ételt megkóstolt volna…

A vár alatti piacon különböző ínyencségeket sütnek

Fotós: Győrffy István

Ljubljana, ez a hangulatos, folyópartra épült, osztrák stílusú, déli feelingű város belopta magát a szívünkbe.