A szombati program szervezője a helybéli Göncz Tamás volt, aki zenekedvelőként maga is hatalmas gyűjteménnyel rendelkezik. Mint mondotta, a börze lényege, hogy ki-ki továbbadjon már megunt lemezein, kazettáin, CD és DVD albumain, s helyette olyanokra tegyen szert, ami hiányzik a polcról.

- A vinylek vagy bakelit lemezek iránt egyre nagyobb az érdeklődés, s ennek okán brutálisan mennek fel az árak – mondta. – A rock és metal műfaj előadói a leginkább keresettek, s azon belül is a hazai kiadványok után kutakodnak a legtöbben. A régi Pokolgép vagy Ossian albumokra azonnal lecsapnak a vásárlók, ha azok felbukkannak a kínálatban.

A főszervező szerint a másik közkedvelt műfaj a jazz, azokra a lemezekre is van kereslet, de a Queen is örök kedvencnek számít. Van olyan Queen lemez, ami 40 ezer forintért cserél gazdát.

- A legtávolabbi árusunk kecskeméti, de néhányan Budapestről is jöttek – folytatja Göncz Tamás. – A többség azonban helybéli, vagy a környező településekről érkezett. Az új helyszín beváltotta a hozzá fűzött reményeket, ezért most abban gondolkodunk, hogy gyakoribbá tesszük a börzét, azaz havonta rendezzük meg azt.

A szintén zalaegerszegi Szabó Tamás nem eladni, vásárolni látogatott ki a börze helyszínére. Konkrét colja nem volt, ahogy ő fogalmaz: a vadászat izgalma hozta ki.

- Vannak nagyon jó lemezek, láttam egy Iron Maiden maxit, egy U2 albumot, de Uriah Heep, Kansas és Wishbone Ash albumokat is, ezek mind érdekelnének – foglalta össze röviden. – Elég sokat költök zenére, nekem ez a hobbim. Fogalmam sincs, hogy hány lemezem van, mert nincs katalógusom, így az is előfordul, hogy van olyan album, amit több példányban is megvettem már, de úgy vagyok vele, hogy inkább több legyen, mint kevesebb. Sok olyan lemezem van, amit még meg sem hallgattam, a lényeg az, hogy legyen ott a gyűjteményben. Talán majd eljön az idő, amikor ráérek elővenni azokat is.