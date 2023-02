Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a továbbtanulásnál?

Az első és talán legfontosabb, hogy a jelentkező először azt a területet találja meg, ahol el tudja képzelni a jövőjét, és azután jöhet az egyetem kiválasztása. Nehéz persze 18-20 évesen azt kitalálni, hogy a diploma megszerzése után hol lehet majd könnyen elhelyezkedni és mi nyújt biztos megélhetést hosszú távon, de a ma körülöttünk zajló változások segítenek ebben. A digitalizáció, a mesterséges intelligencia gyökeresen átalakítja életünket, így olyan pályát érdemes választani, amit vagy kevésbé lehet automatizálni, ahol továbbra is szükség lesz az emberi jelenlétre és kreativitásra, vagy olyan foglalkozásokat, melyek aktívan részt vesznek a digitális világ építésében. Ez utóbbira az informatikához kapcsolódó szakok, mint például a mérnökinformatikus vagy gazdaságinformatikus jó példa. Nincs olyan vállalat, szervezet, ami informatika háttér nélkül működne, így az IT szakirányt választó hallgatók biztos jövőre számíthatnak. Csak Magyarországon minimum 15-20 ezer IT-szakember hiányzik ma a munkaerőpiacról. De azok is hasznosíthatják az egyetemen megszerzett informatikai tudásukat, akik később más területen dolgoznak majd, hiszen IT-ismeretre mindenhol szükség van a pénzügyi területtől kezdve a kreatív iparágakig.

Ha sikerült kiválasztani a szakot, mi a következő lépés?

A megfelelő munkarend és egyetem megtalálása, hiszen ilyenkor már az egyéni élethelyzetek döntenek. Idén változtak a felvételi szabályok, az egyetemek maguk dönthetik el, kérnek-e emelt szintű érettségit vagy sem. A másik fontos kérdés, hogy milyen munkarendben szeretne diplomát szerezni a hallgató. Sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy „főállású” diákok legyenek, hanem munka mellett végzik tanulmányaikat. Ilyen esetben érdemes olyan egyetemet választani, ahol a nappali munkarend is rugalmas időbeosztásban zajlik, vagy a távoktatási forma is elérhető. Ez utóbbi azoknak is ideális, akik nem tudnak egyetemi városba költözni, vagy akár külföldön élnek, hiszen a digitális tananyagoknak köszönhetően a tanulás mára már nem feltétlenül helyhez és időhöz kötött, személyre szabottan, egyéni ütemben lehet tanulni.

Érdemes végignézni az egyetemek honlapját, mert ott mutatják be az intézmények saját, egyedi oktatási módszereiket, szolgáltatásaikat, szakmai műhelyeket, azokat a szakterületeket, melyekre szakosodhatnak a hallgatók. A frissen egyetemi rangot kapó Gábor Dénes Egyetemen például a mesterséges intelligenciát is használják az oktatás során, hallgatók a digitális tananyagokban többnyelvű szöveges módon kereshetik meg az őket érdeklő témákat, és a magyar fejlesztésű Xeropan online nyelvoktató rendszerrel ingyenes nyelvi képzést is kapnak, de akár a dróntechnológia alkalmazásával is megismerkedhetnek.

És végül néhány praktikus tanács a jelentkezéshez

Jelentkezéskor a nappali képzési forma mellett a távoktatási vagy a levelező munkarendet is ajánlott megjelölni, valamint célszerű az állami finanszírozás mellett az önköltséges formát is kiválasztani, mert ezzel is növelni lehet a bekerülési esélyeket. Fontos azt is tudni, hogy kizárólag elektronikus formában lehet a jelentkezéseket beadni, a felvi.hu e-felvételi rendszerén keresztül legkésőbb február 15-én éjfélig.