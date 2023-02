Ottjártunkkor a bíráló testület a fehérborok értékelését befejezte, s épp a vörösek következtek. A zsűrit Novák Ferenc, a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagja, Zalakaros polgármestere vezette, aki elmondta: egykor a térség legfontosabb tevékenysége volt a szőlőtermesztés és a borkészítés. Viszont mára némiképp átalakult a kép, de Kilimánban és környékén általában jól dolgoznak a gazdák. A közösségi összejövetelen lehetőség nyílik az eszmecserére és a tapasztalatok átadására, melyet mindig szívesen hallgatnak a termelők.

- Azzal a 2022-es évjárat esetében számoltunk, hogy az egy évvel korábbi borokat nem szárnyalják túl - fogalmazott Vig Zsolt miháldi borász, a zsűri tagja. - Erre rányomta a bélyegét az időjárás, hiszen a szüreti időszakban nagyon sok csapadék hullott, mely a szőlő érését is befolyásolta. Az most is jól látszott, hogy azok a gazdák, akik a korábbi években megfogadták a tanácsainkat, nagy hibákat nem vétettek és örülhetnek a szép nedűiknek.