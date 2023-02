Szijártó Zsófia az elmúlt tíz évből összességében mintegy hatot töltött Oroszországban. 2013-ban még egyetemistaként részképzésen vett részt Moszkvában, majd 2014-től Belgorodban, egy ukrán határhoz közeli mintegy 350 ezer fős város városban folytatta tanulmányait – már a mesterképzés keretében –, 2019 és 2022 között pedig Szentpéterváron dolgozott. Ezen időszak alatt nemcsak az orosz kultúrát ismerte meg, de a hatalmas kiterjedésű ország több, egymástól földrajzilag igencsak távol eső pontjára is eljutott. Csütörtök esti zalalövői előadásán ezekről a helyszínekről, itt szerzett tapasztalatairól, benyomásairól beszélt.

Oroszország legnyugatibb része az „orosz kavics Európa cipőjében” elnevezést is viselő Kalinyingrád terület, ami gyakorlatilag egy 15 ezer négyzetkilométernyi exklávé, vagyis az ország többi részétől különálló térség a Balti-tenger partján. Történelme, elhelyezkedése miatt német-porosz jelleget is őriz, szemben azokkal az elmaradott településekkel, amiket jóval keletebbre, a Szibériához tartozó Bajkál-tó partján ismerhetett meg. Ez utóbbi helyszínekre az elmaradott infrastruktúra jellemző, a közlekedés földutatokon zajlik, az internetet pedig csupán néhány éve vezették be. Az előadó járt továbbá Oroszország 15. legnépesebb városában, Szaratovban, valamint a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiájának színhelyén – utóbbi útjáról Levelek a Don-kanyarból címmel film is készült –, ám napjaink politikáját, valamint az orosz-ukrán háború témakörét kerülte beszámolója során.