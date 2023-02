Ezután felkereste Csíkszereda északkeleti szomszédjában lévő három települést, melynek Csíkpálfalva a központja, hozzátartozik Csíkdelne és Csíkcsomortán. Ferencz Csaba polgármester mind három település gondos gazdája, ahogy végigvezette a településeken, látszott, hogy egységesen fejlődik mindegyik. Csíkpálfalváról irányítja a három települést, de ő maga csomortáni, ahol a Kárpátok Őre szobor megtekintését minden arra járó magyar testvérnek megmutatja.

A Kárpátok Őre Csíkcsomortánban

Fotós: Horváth Győző

– A szobor felállításával kapcsolatos érdekesség, hogy a székelyek furfangjával készült, így a regnáló hatalom nem kötött bele, mint minden magyar vonatkozású és revizionistának nevezhető emlékműbe – folytatta Horváth Győző. – Pálfalván a polgármesteri hivatalt felújították, sőt nyolcosztályos általános iskolája van, Csomortánban Delnéhez hasonlóan csak alsó tagozat. Csíkdelne legnagyobb értéke a Keresztelő Szent János középkori templom, ami az anyaországiakkal ellentétben nem romként, hanem épp templomként áll a mező közepén, ami már önmagában is kicsit misztikus. Aztán ahogy az ember odaér, megérinti a hely, olyan mintegy "mini Csíksomlyó". A templomot a bejárata felett kívül is középkori eredetű freskó díszíti, belépve szembetaláljuk magunkat egy gyönyörű szárnyas oltárral, és ahogy felpillantunk a mennyezetre elakad a lélegzetünk, hiszen a hajóban festett kazettás mennyezet található, pedig ez nem református, hanem római katolikus templom. Másik érdekessége, hogy két középkori temploma van, az előbbi mellett a faluba beérve áll az Úrkápolna a község temetője szélén. Szépen felújított a Művelődési Ház, óvoda és az alsó tagozatos iskola, valamint piactér mellett halad el az utazó. A falu lakóházai csakúgy mint Csomortánban és Pálfalván, többségében felújított szépen rendben tartott portákkal rendelkeznek, sok helyütt gyönyörű székelykapuval.

Csíkdelnei alsó tagozatos iskola

Fotós: Horváth Győző

Az iharosi vendég szálláshelye a Delnei Kulcsosház volt, amit Erőss István tart rendben és a vendégszeretete messze földön híres. Gyönyörű a táj, a környéket a Kárpátok koszorúzza. A települések fejlődő és lélekszámban is gyarapodó falvak, bízik benne, hogy a jövőben még szorosabbra fűzhetik kapcsolataikat ezzel a lelkünket is megérintő székely vidék településeivel, akár önkormányzati, akár civil vonalon.

Ferencz Csaba csíkpálfalvai polgármesterrel a csíkdelnei Művelődési Ház kapujában

Fotós: Horváth Győző

Geréb Péter farkaslakai alpolgármester és Tóth István társaságában

Fotós: Horváth Győző

– Az utazás utolsó állomása a Sóvidék keleti részén található Székelyszentlélek és a községközpont Farkaslaka volt – fogalmazott. – Szentlélek, Farkaslaka társtelepülése rajta kívül még hét másik település alkot egy önkormányzatot, Kovács Lehel polgármester mindegyik településen a legjobb tudása szerint igyekszik megvalósítani a fejlesztéseket. Székelyszentlélek egy szépen, fejlődő község, Geréb Péter farkaslakai alpolgármester volt az egyik kalauz a településen, amelynek leginkább említésre méltó látványosságai, közül kiemelkedik a középkori eredetű Szentlélek római katolikus templom. Az épület külső falán nemrégiben tárták fel a Szent László legenda egy eddig falkép formájában ismeretlen, a Szent László és a vérmedve történetét. A templomban belépve iharosiként „hanyatt vágódtam”, ugyanis a mi katolikus templomunkban is ugyanazok a keresztúti stációs képek láthatók, mint a szentlélekiben, annyi különbséggel, hogy a székelyek sokkal szebb keretekbe foglalták a képeket. A templom mellett a tájházat a falu idős tanító bácsija mutatta meg, mely idegenvezetés szakszerű és szívvel-lélekkel végzett érték bemutatásként beleégett az agyamba. A templom és tájház mellett a falu feletti Gordon-tetőn található 25 méter magas Jézus Szíve Kilátó (vagy ahogy sokan nevezik a Pléh Krisztus) a település harmadik látványossága. Innen pazar kilátás nyílik, Farkaslakára, Székelyszentlélekre és Bogárfalvára. A faluban szinte minden középület megtalálható, óvoda és általános iskola, orvosi rendelő, gyógyszertár, közbirtokosság épület, tűzoltóság és természetesen kultúrház is, valamint helyben van működő plébániája is.

Jézus Szíve Kilátó a Gordon tetőn, Székelyszentlélek felett

Fotós: Horváth Győző

Horváth Győző az alpolgármesterrel abban megegyezett, hogy Szent László vonalon hagyományőrzői kapcsolatban marad a két település a jövőben is. Végül mielőtt hazafelé indult, lerótta tiszteletét Farkaslakán Tamási Áron nyughelyén, adózva ezzel a nagy erdélyi író emlékének, aki olyan műveket írt többek között, mint az Ábel trilógia. Elmondható, hogy a székelyek igazi közösségben élnek, ami pedig talán az egyik leginkább kiemelendő, hogy a hagyomány tisztelete nem veszett ki náluk a modernizációval. A kulturális hagyományok, egyházi hagyományok és a hitük, továbbá rendezvényeik, a modern társadalmi gondolkodásban is megőrizték a helyüket, így az életük részét képezi.