Hogyan talált erre a kis falura? – kérdezem Soós Balázst, aki Várpalotáról költözött ide, s itt vert gyökeret, Almásházán.

– Hirdettek itt egy eladó pajtát. Akkoriban az volt a kérdés, hogy sikeres vállalkozóként hova szeretne az ember eljutni az életében. Mi boldogít? A nagyobb árbevétel, a jobb autó, az érzékelhetően magasabb életszínvonal elérése? Azt láttam magamon és a barátaimon is, hogy az elért eredmények újabb kérdéseket, igényeket vetnek fel, újabb erőfeszítésekre ösztönöznek. Mindez hova vezet? Már évekkel azelőtt megfogalmazódtak bennem ezek a gondolatok, Várpalotán is megpróbáltam az önellátást megvalósítani, de az ottani városi körülmények ezt nem tették lehetővé. Kecskéket, tyúkokat tartottam, de ott ez a tevékenység nem volt bővíthető.

Szénabálák és Soósék épülő új háza

Tejet és sajtot állítottunk elő, de a helyi rendelet korlátozta az állattartást, a telek mérete pedig nem volt elegendő ahhoz, hogy nagyobb állatokat is gondozzunk, kert is legyen, gyümölcsöt is tudjunk termeszteni. Elkezdtünk vidéken helyet keresni a gazdálkodáshoz, kezdetben a feleségem is partner volt ebben, de aztán ő a megszokott városi életkörülményeit nem adta lejjebb. Én viszont eljutottam Almásházára, ahol egy öreg pajtát árultak. Ezt vettem meg az 1,2 hektáros telekkel, és 2015-ben ideköltöztem.

Az épülő családi ház, előtte a szalámiszárító

Az első két év olyan számomra, mintha végig üdültem volna, holott keményen dolgoztam. Az volt a célom, hogy olyan marhákat tartsak, amelyek erre a vidékre valók, s ehhez találtam számukra helyben nagyobb legelőterületet. Először a bátyámmal ketten érkeztünk meg ide, ő ma már Kallósdon gazdálkodik a hegyen, és sajtokat készít. Mi a kézműves borjúszalámival lettünk sikeresek – avat be történetébe Soós Balázs, akit később az agrártudományi egyetemet végzett fia, az ifjú Soós Balázs is követett.

A nagysikerű kézműves borjúszalámi a szárítóban

Az első két évet követően tehát elkezdték bővíteni a legelőket, majd megjöttek a kárpáti borzderes marhák, amely egy speciálisan ide illő, háztáji fajta, ilyen körülmények között érzi jól magát. A mintegy harminchektáros legelőn keresztülfolyik a Küllői-patak, melynek három forrása is van, s a farm lelke egy szív alakú tó, amelyben természetesen halak is vannak, a legnagyobb kifogott ponty 7,5 kg volt.

A szívalakú tó a tájban

– A tó körüli rétek igen rossz állapotban voltak, felverte őket a gaz, tele voltak tüskével, kökénnyel, vadszilvával, egy évbe került, amíg rendbe tettünk mindent – említi Balázs, miközben végigsétálunk a tágas legelőn. A terület egyik oldala lapályos, most tocsog a víztől, míg másfelé lágy domboldal magasodik, ahonnét kedvünkre gyönyörködhetünk az érintetlen vidék szépségében, a völgyben elnyúló tóban.

Hódcsonkította fák a tóparton

– Az a jó, hogy amikor szárazság van, a lapályos réten akkor is nő a fű, amikor viszont sok az eső, a marhák a domboldalt választják legelőül. A tó az álmunk volt, nagyon megszerettük, sajnos mostanra akadt egy hívatlan vendégünk, egy hód, ami nagy kárt okoz, képes a legnagyobb fákat is a vízbe dönteni – panaszkodnak.

Pár napos újszülött borjú

A gazdaság központjába modern, új karámokat építettek szénaetetővel, terelőfolyosóval, hogy minél könnyebb legyen a marhák egészségügyi vizsgálata, oltása. Egy kis karámban pár napos borjú pihen, közelében az édesanyjával, akit egyelőre fejnek, hogy a borjút az ő tejével táplálhassák. Ezt azért így teszik, mert szeretnék a kis állatot emberhez szoktatni.

Az új karámban jóízűen fogyasztják a szénát gazdaság marhái

– Nagy lemaradásunk, hogy az állataink nagyobbik része egyáltalán nem kezes, és ez már többször gondot okozott. A marhákat ugyanis kezdetektől nem mi neveltük, ezért távolságot tartanak az embertől. Pedig a gazdaságunk egyik fő célja, hogy stresszmentesen élhessünk, nekem azonban az jött le, hogy a stresszes állat mellett a gazdájuk is stresszes. Ahhoz, hogy emberközeliek legyenek a teheneink, szükséges a tartás jó infrastruktúrájának kialakítása. Közelebb szeretnénk hozni őket magunkhoz, hogy azok az állatok, amelyek családokhoz kerülnek, ne idegenkedjenek, inkább keressék az ember társágát – mondja ifjabb Balázs, aki ebbéli gondolatait a honlapjukon is megosztja. Elárulja, tervei között a „z” (legtávolabbi) volt az, hogy a családi farmon dolgozzon, de aztán az egyetemen vidékfejlesztési agrármérnökként végzett, s most ő a farm ügyvezetője. – Amikor még gimibe jártam, mindez nem érdekelt, viszont jól éreztük magunkat apával, sokat álmodoztunk, beszélgettünk ezekről a lehetőségekről, bennem is kialakult, hogy mit akarunk elérni, s ez nekem is igen megtetszett – említi ifjabb Balázs.

A falu új pajtája, amely alatt termelői piacot alakítanak ki

– Sokan mondják: nem merek új dolgokba vágni, mert nem értek hozzá. Szerintem, amit egyszer az ember elkezd csinálni, ahhoz előbb-utóbb érteni is fog. Hogy hibázik közben, ez természetes, de a saját hibájából tanul az ember. Hogy mennyi mindent módosítottunk, javítottunk közben mi is, azt fel sem tudnám sorolni. Minden emberben benne van a természet szeretete, de legtöbben az ezzel járó nehézségeket már nehezen viselik. Irtóznak a legyektől, a szúnyogok csípésétől, netán attól, hogy kukorékol a kakas hajnalban, vagy reggel megszólal a harang, pedig ezek a falu velejárói, s valljuk meg, nem is mindenki alkalmas a vidéki életformára. Magam úgy vagyok vele, ha sok a vendégünk, néha már vágyom a csendre… Magától semmi sem jön. Tizenhárom tehenünk van, és mindegyiknek van borja, így évente hat-hét üszőt és ugyanennyi bikaborjút dolgozunk fel. Mi például azért választottuk a szalámigyártást, hogy ne kelljen alapanyagot árulnunk, végterméket készítünk, mert azzal a legkevésbé függünk másoktól.

A falu egytelen történelmi épülete, az 1908-ban épült kápolna

Egy százéves sváb családi recept alapján kezdtük el a borjúszalámi gyártását. A kezdeti próbálkozás után egyre jobban sikerült ez. Előbb a rokonainkat, barátainkat kínáltuk meg, aztán keresni kezdték a szaláminkat, ami mára önjáró lett, eladja önmagát. Most a továbblépésen gondolkozunk, a tejfelesleg feldolgozása lesz napirenden, de ehhez komolyabb beruházás szükséges. Aztán a sajtgyártás következik, amihez újabb berendezésre, technológiára van szükség – vázolja terveiket idősebb Soós Balázs, majd arról váltunk szót, hogy épül a családi házuk is, ahova összeköltözik a teljes család. Szeretettel fogadták őket a falu lakói, ahol közel nyolcvanan élnek.