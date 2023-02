A civilek véradásukat a Facebookon keresztül olyan plakáttal népszerűsítették, melyen egy átlagos emberalak szuperhősként látható. Valóban nagy szükség lenne arra, hogy a közösségi felelősségvállalás jegyében egyre többen csatlakozzanak a véradóhálózathoz. A szervezők álmaiban az szerepel, hogy az ilyen előre alaposan beharangozott véradások alkalmával a most megjelent 22 fő sokszorosa érezze fontosnak a tettét. Hétköznapi hősökkel, megindító történetekkel ezúttal is találkoztunk. Egy kanizsai származású, de a fővárosban élő fiatalember például azért érkezett, mert a nagymamája gyógyulását így segítheti. Jó donor, hiszen ritka vércsoportja van. Rajta kívül egy szabadnapos tűzoltó is nyújtotta a karját, mint mondta, elég borzalmat lát ahhoz, hogy tudja, milyen értékes ajándék folyik az ereiben.