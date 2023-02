Dömötör Andrea a Göcseji Múzeum gyűjteménykezelőjeként ismert, aki szabadidejében készíti gyönyörű hímes tojásait vagy éppen rendezvényeken népijátszóház-vezetőként tanítja a hagyományos írott technikát. 2003-ban a múzeum kiállításán látta meg az esztergomi Bércziné Szendrő Csilla hímes tojásait, akkor gondolta úgy, hogy az egykori gimnáziumi próbálkozások után újra nekifut a kézművességnek. Azóta szenvedélye lett a tojásírás.

– Kezdetek óta csatlakoztam a felhíváshoz, már előtte is ismertem Mosonyi Évát, majd időközben a Tojásírók Egyesületének tagjává váltam – osztotta meg gondolatait szerkesztőségünkkel a népi iparművész. – Kíváncsiak vagyunk egymás munkáira és ez kiváló lehetőség, hogy megismerjük a tőlünk távolabb élők tevékenységét, a különféle technikákat. Nem számít, ha valaki kezdő, amatőr, nem kell művésznek lennie, nem ez a cél. Nemcsak azoknak szól tehát, akik mélyebben elmerülnek benne, elsősorban a közösség és a hagyomány éltetése a cél. Szívet melengető, amikor a kisgyerekek munkái ugyanúgy felkerülnek. Nincs technikai megkötés, sőt, a sokszínűséggel inspirálhatjuk egymást. Most éppen egy szalvétatechnikával (dekupázs) készített lúdtojás került fel, nagyon érdekes és látványos, nem is gondoltam volna, hogy így is készülhet hímes tojás. Csodálatosak a nagyon időigényes, zsúfolt ukrán minták is, lenyűgöznek, tisztelem az ő tudásukat, de nekem azért más a világom.

Egy fotóval lehet jelentkezni

Forrás: Nemzetünk Hímes Tojásai

Andrea szeret néha kísérletezni, újragondolni a hagyományosat, de munkáit leginkább mégis a letisztult formák, a természetes anyagok használata jellemzi. Kedveli az egyszerű népi motívumokat, a tojás természetes színét, miközben figyel arra, hogy maga a felület, a tojás formája mit kíván leginkább megmutatni. Így születnek a csillagok, virágok, egyszerű stilizált formák. Számára az egyszerű is nagyon szép lehet. A felhívás közösségi oldalán a következőt írta: "A muravidéki piros-fekete színnel mintázott tojások a kedvenceim közé tartoznak, a szív és a virág pedig az életünk alapelemei, így szeretem a tojásokon viszontlátni."

Több száz éves hagyomány a Kárpát-medencében, hogy a lányok-asszonyok húsvét közeledtével elkészítik saját hímes tojásaikat. Ez alapján, s a nemzeti összetartozást is erősítve indította tehát néhány éve Mosonyi Éva a virtuális kiállítást, aminek legifjabb résztvevője 3, míg a legidősebb 91 éves volt például 2021-ben. Most is virtuális albumban mutatják be a beérkezett fotókat.

Elég elektronikusan visszaküldeni a kitöltött regisztrációs lapot és külön csatolva a jpg/jpeg formátumú fotót, lehetőleg 300 dpi felbontásban, maximum 2 MB méretben a következő e-mailcímre: [email protected] 2023. áprilisi 1-ig. Mindenki egyetlen fotóval – tenyérbe vett hímes tojással – vesz részt a programban.

A felhívás Facebook-oldala: https://www.facebook.com/nemzetunkhimestojasai.