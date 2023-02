Papp Gábor, Hévíz polgármestere sajtótájékoztatóján felidézte, 2010-ben indult el a vendégéjszakaszámok dinamikus emelkedése, amely egészen 2019-ig tartott. Akkor elérték az 1 millió 233 ezret. Ezen időszakban volt egy apró megtorpanás: 2014-15-ben 30-40 ezres csökkenést könyveltek el, az akkori orosz-ukrán konfliktus miatt. Akkor azonban nem tört ki háború, mint most, így abból a helyzetből gyorsan ismét felszállóágba került Hévíz turizmusa.

Aztán 2020-ban következett a „fekete leves”: a Covid két éve majdnem lenullázta nemcsak Hévíz, hanem az ország s a világ turizmusát is, hiszen hosszú hónapokon keresztül nem utazhattak az emberek, s amikor erre végre lehetőség nyílt volna, akkor is a félelem és az óvatosság volt a jellemző, ráadásul – érthető módon – minden nemzet próbálta otthon tartani a turistákat.

– Tavaly végre megfordult a trend, Hévízen már 951 ezer 233 vendégéjszakát regisztráltunk, amely ráadásul nem tartalmazza a 18 év alattiak, illetve a munkavégzés miatt itt megszállók adatait a statisztikai szabályok miatt – folytatta Papp Gábor. – Ráadásul mindezt úgy sikerült elérni, hogy orosz és ukrán turisták szinte egyáltalán nem jöttek. Amennyiben a korábbi 300-350 ezer, a fegyveres konfliktus miatt most elmaradt vendégéjszakát ehhez hozzászámoljuk, akkor nagyon jól állnánk, akár saját rekordunkat is megdöntöttük volna tavaly. Sajnos azonban az élet másként rendezte, de az egymillióhoz közelítő szám így is a második legjobb eredmény az országban Budapest után, s világosan látjuk az emelkedő tendenciát, nemcsak a vendégéjszakák tekintetében, hanem például az itt-tartózkodás átlagos időszakát vagy éppen a külföldi turisták növekvő számát illetően is.

A sajtótájékoztatón elhangzott: ha az orosz és ukrán turisták nem maradnak el, tavaly akár rekordot is dönthetett volna a város, de így is megközelítette az egymilliót a vendégéjszakák száma

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

A városvezető arról is beszélt, a Covid előtt a külföldiek aránya a vendégéjszakaszámokat illetően 70 százalék volt, ami a járvány két évében megfordult, s 80-85 százalékban hazai turisták érkeztek. Tavaly viszont már fele-fele volt a magyar s a nemzetközi látogatók által itt töltött idő. Ráadásul egy-egy vendég átlagosan 3,5-4 éjszakára érkezik, ami jóval több, mint a megelőző két esztendőben, azonban még elmarad a 2019-ben regisztrált 6,5-től.

– Kezdünk visszatérni a rendes kerékvágásba – összegzett Papp Gábor –, amihez persze sok minden kellett és szükséges jelen pillanatban is. Koncentrálunk a hatékony marketingre, a minőségi programokra, a megkezdett fejlesztéseink befejezésére, s persze tervezzük további pályázatok benyújtását is. Ugyanakkor, mint minden önkormányzat, mi is szembesülünk forrásproblémákkal, hiszen emelkedtek a rezsiárak, a munkabérek, s nőtt az infláció is. Azonban úgy látom, idén még felszabadulnak további költségvetési forrásokat, amelyeket az előrelépésünkre fordíthatunk, hiszen ez a város érdeke. Célunk, hogy vendégeinknek minőséget adjunk, akárcsak a szálláshelyek, a kereskedők vagy a gasztronómiával foglalkozók.

A külföldi látogatók közül Hévízre továbbra is a németek érkeznek a legnagyobb arányban, őket az osztrákok, a csehek és a szlovákok követik, de néhány százalékos részaránnyal képviseltetik magukat például oroszok, ukránok, izraeliek, skandinávok, moldávok, sőt, még az Egyesült Államokból is érkeznek turisták.

Papp Gábor szerint ez az esztendő még jobb lehet, mint a tavalyi volt, s ha a háború befejeződik, 2024-ben már a ’19-es rekordév számait is meghaladhatják a fürdővárosban.