Ezt a tábort erősíti a keszthelyi Kovács Bálint is, akit a Gehilio's Garage YouTube csatornáján láthattunk már számos régi gépet tesztelni, most azonban saját Zaporozsecét mutatta meg, ami több szempontból különleges. Bálint megosztotta, hogy a kocsi tíz évvel ezelőtti vásárlásának pillanatában azt sem tudta, hogy milyen autó a Zaporozsec.

Kovács Bálint testvérével két Zaporozsece előtt

Forrás: Kovács Bálint

Éppen ezért szeretné népszerűsíteni a fiatalok körében, akiknek nem volt szerencséje megismerkedni a típussal korábban, de most megtehetik. A gépkedvelő embereknek sok ritkaságot rejt egy Zaporozsec: például léghűtéses V4-es motorját, amit ráadásul hátul hord, vagy akár benzinkályháját, ami olyan meleget adott, hogy télen is pólóban lehetett vezetni az autót.

"Korábban több Zapim volt, szám szerint négy, a képen csak három látszik, de a hátsó kettő az 966-os típus, amiből összesen négy darab van itthon (ebből kettő évekig nálam volt)" - írja Kovács Bálint

Bálint biztosította a nézőket arról is, hogy a Zaporozsecével idén sok találkozón lehet majd megismerkedni személyesen is, hiszen a teljes motorgenerálon átesett gép most már magabiztosan vág neki egy hosszabb útnak is.