A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) A szűrővizsgálatokon történő részvétel mellett, az egészséges életmód konkrét kockázatcsökkentő hatásait és a lehetséges tennivalókat is tartalmazó, ingyenes, online és magyar nyelven is elérhető tananyagot mutattak be A Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége a Ligával közösen négy városban szervez ingyenes szűrővizsgálatokat és közös sétát.

A Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC) kezdeményezésére a Rákellenes Világnapot (World Cancer Day) immár 23 éve tartják minden év február 4-én. Az idei magyar világnapi események fővédnöke prof. dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.