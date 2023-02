A kócos küllemű minicserje nálunk a romantikusabb „hanga” nevet viseli, nem csak a „rend” és a „család” miatt, ahova rendszertanilag tartozik, inkább Apollinaire Búcsú című verse („Letéptem ezt a hangaszálat / Már tudhatod az ősz halott / E földön többé sose látlak / Ó idő szaga hangaszálak…”) okán. A vers a kedvenceim közé tartozik, bár sokszor tűnődtem: mi köze lehet a kedves, örökzöld növénynek az elmúláshoz, hisz akkor kezd virágozni, amikor a legtöbb növény már letette a fegyvert a múló idő előtt.

Persze hanga sokféle van, az „igazinak” a Calluna vulgarist, a közönséges csarabot, angol néven a heathert tartják. Magyarországon is népszerű, nálunk erikának, télizöldnek, vadciprusnak, angyalmetéltnek is titulálják.

Az igazsághoz tartozik, hogy a vásárlásban a növény árának volt oroszlánrésze, az áruházban ugyanis szinte a sarokba félredobva, fillérekért kótyavetyélték. A meglehetősen hervatag lelenceket legszívesebben helyben megöntöztem volna, de nem csapról (ahogy valószínűleg a boltosok tették), hanem esővízzel, lévén, hogy nem kedvelik a klórt, a savas közeg számukra az ideális. A pénztáros is gyanakodva méregetett, amikor felpakoltam előtte a szalagra a 19 cserép csarabot, a mögöttem álló úriember ki is nevetett és a szakértő bizonyosságával közölte, hogy az összes el fog száradni. Én meg azt láttam, hogy élnek, és reméltem: egy megszállott amatőr gondoskodása elég lesz számukra.

És nekem volt igazam! A Calluna ugyanis nagyon szívós és könnyen gondozható növény, persze néhány apró dologban a kedvére kell tenni. Mint eredendően mocsári növény, szereti a nedves talajt, télen is öntözni kell, de csakis mészmentes esővízzel. Táp­anyagról is gondoskodni kell, mert a hangánk extra nitrogént és káliumot igényel.

Általánosságban igaz, hogy a csarab hidegtűrő növény, a kertben a fagyos hőmérséklet nem károsítja. Más a helyzet a cserépben élőkkel, gyökereik körül ugyanis túl kevés a föld, könnyen átfagynak. Remélhetően a viszonylag enyhe tél nem tett nagy kárt a gyűjteményemben, úgy látom, több mint a fele életben marad. Most, hogy Zsuzsanna napján mégiscsak megszólaltak a pacsirták, befejezettnek tekintettem téli pihenésüket és kaptak egy kis tavaszköszöntő, kondicionáló, tápoldatos esővizet. Az egészséges növekedéshez és a bőséges virágzáshoz elengedhetetlen a metszés, de ezzel még várok 2-3 hetet – a szakirodalom szerint a tavalyi hajtásokat a felére kell kurtítani, de javasolják: ezt inkább felhős időben tegyük. A szaporítása állítólag nem nagy kunszt, egy hajtást (hagyva egy ideig az anya kebelén táplálkozni) egyszerűen nyomjunk a talajba, s ha kellő nedvességet kap, gyökeret ereszt és önálló növény fejlődik belőle, s akkor majd levághatjuk a főnövényről. Amúgy magról is szaporítható, 1-2 hónap alatt állítólag kicsírázik.

A hangát a népgyógyászat évszázadok óta használja Európa-szerte. A virágzó hajtások fertőtlenítő, összehúzó, epehajtó, tisztító, méregtelenítő, izzasztó, vizelethajtó, köptető, enyhén nyugtató és érösszehúzó hatásúak. Készítenek belőle krémet reuma és ízületi gyulladások kezelésére, a virágzó szárból gyógytea készíthető. Káros hatása nem ismert.

A hanga Erdélyben is megtalálható, de felkúszik az északi-sarki havasokba is. Skóciában szerencsét hozó ikonikus növény, fehér szirmú fajtáját menyasszonyi koszorúkba, csokrokba kötik, a norvégok pedig „rosslyng” néven a lila változatát választották a nemzet egyik virágának, ami képes a zord hegyvidéki fennsíkokat, ligetes havasi erdőket szép, színes szőnyegként beborítani. A szerény, mostoha körülmények között is viruló növény a rénszarvasok hó alól is előkotort téli csemegéje, az amúgy diétás hegyi legelőkön juhok, kecskék, szarvasmarhák tápláléka.