A közösség vezetősége nevében Németh István elnök számolt be az elmúlt 4 évben végzett munkáról, amelyből a két középső esztendőre a koronavírus járvány erősen rányomta a bélyegét, a programjaiknak csupán az egyharmadát sikerült megvalósítani. A múlt évben már nem kellett visszafogniuk magukat, 6 fergeteges bált, ugyanannyi klubdélutánt és 2 teltbuszos kirándulást szerveztek. Újra megtarthatták az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő "laktanya találkozót", ahol a legendás Petőfi Sándor kaszárnya volt tisztjei, hivatásos és polgári alkalmazottjai töltöttek együtt egy tartalmas délutánt és vidám estét. A haditorna versenyen rekordszámú csapat bizonyította felkészültségét - az obsitosok ezúttal sem hoztak szégyent a mundérra és megnyerték a viadalt. Méltóképp képviselték a honvédséget a városi rendezvényeken, részt vettek a vetélkedőkön, túrákon, sportversenyeken, kulturális eseményeken, és a megszokott rendszerességgel találkoztak osztrák bajtársaikkal is, akik a közgyűlésre is elküldték güssingi képviselőieket.

A Honvédklub közgyűlése a Himnusz eléneklésével kezdődött. A képen (balról jobbra): Szabó László, Németh István, Balaicz Zoltán és Gondos Ferenc, az egyesület tiszteletbeli elnöke

Szép eredményekkel büszkélkedhettek, annak ellenére, hogy gondok is nehezítették az egyesület működését. Több mint 25 évvel ezelőtt egy közepesen lelakott épületbe költözhettek, amelynek az állapota azóta komoly felújítás hiányában tovább romlott. Mára oda jutottak, hogy az épület egy része emberi tartózkodásra alkalmatlan, le kellett zárni termeket, s 10 főnél nagyobb rendezvényt nem tudnak tartani, nincs hova rakni a helyi honvédmúzeum számára gyűjtött relikviákat. Anyagaik, eszközeik tönkre mennek, ők maguk a város különböző intézményei között bolyongva keresnek helyet a rendezvényeiknek - fogalmazta meg a közösség panaszát Németh István elnök.

Balaicz Zoltán polgármester elismerően szólt a közösség munkájáról és megígérte, hogy segít az elhelyezésük megoldásában

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármester köszöntője után biztosította a megalakulásuk 50. évfordulóján Pro Urbe Zalaegerszegért díjjal kitüntetett egyesületet a városi önkormányzat támogatásáról, elmondta, hogy már jó úton járnak a tárgyalások, amelyek eredményeképpen a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ bejáratánál lévő épületben nagy valószínűség szerint sikerül megoldani az elhelyezésüket. Köszöntötte a tanácskozást dr. Kocsis Gyula, a Nyugdíjasok és Idősek "Életet az éveknek" Országos Szövetség alelnöke, Körtvélyessy Attila, a Nagykanizsai Honvéd Egyesület és Szimai János, a keszthelyi Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub elnöke is.

A közgyűlésen részt vettek a Honvédklub osztrák barátai közösségének képviselői. A képen Heincz Maikisch, az Osztrák Bajtársi Szövetség Güssing városi elnöke és Baksa Anita tolmács

A múlt évi munkájukat értékelve dr. Kocsis Gyula, a Nyugdíjasok és Idősek "Életet az éveknek" szövetség nevében Németh Klárának oklevelet, Németh István a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) nevében Herczeg Józsefnének emléktárgyat adott át, a klub énekkarának tagjai megkapták a honvédelmi miniszter által adományozott elismerő oklevelet.

Németh István a BEOSZ tárgyjutalmát adta át Herczeg Józsefnének

Fotós: Picasa

A beszámolók elfogadását tisztújítás követte, mely során elnöknek újra Németh Istvánt, elnökhelyettesnek Szabó Lászlót, titkárnak Major Lászlónét választották, vezetőségi tagként Herczeg Józsefné, Baksa Istvánné, Németh Klára, dr. Berecz János Miklós, Békefi Imre és Kovács Istvánné kapta meg a tagság bizalmát.

Dr. Kocsis Gyula jó munkája elismeréseként Németh Klárának adott át oklevelet

A klub énekkarának tagjai a honvédelmi miniszter elismerő oklevelét vehették át Németh Istvántól

Az új vezetőség a tavalyihoz hasonló gazdag programok tervét vázolta fel, melyek közül kiemelkedik a szeptemberben 15-én a klub megalakulásának 55. évfordulójának ünnepsége. Megtartják a laktanya találkozót és többek között régiós haditornát is szerveznek.