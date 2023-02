A szombati rendezvény zsűrijének tagjai szerint annak idején ugyanis azért készítettek forralt bort a gazdák, mert télvíz idején ezzel melegítették magukat a pincékben végzett munka során. Törődést a bor továbbra is igényel, s hétvégente be is népesedik a Patakai-hegy, az igazi nagy teleket azonban szinte már csak hírből ismerjük.

A forraltbor-főző versenynek így inkább már csak szimbolikus jelentősége van, a hegyen gazdálkodók összekovácsolásának egyik eszköze. Ez évben 15 mintával neveztek a szőlőtulajdonosok a minősítőre, ebből kilenc készült vörös, s hat fehér alapanyagból. A zsűri – amelynek tagjai Nyári Pál, Dancs István és Babics Gábor voltak – pincéről pincére járva kóstolta a gőzölgő italt.

- Tavaly kaptam egy erős kritikát, miszerint az alma hiányzott a forralt borból, így most azt is tettem bele – mondta az egyik helyszínen a gazda, Horváth László. – Én vegyes fehér alapanyagot használok, abba került az alma mellett narancs, szegfűszeg, fahéj, valamint két citromkarika is.

- Az alma markáns ízt ad a forralt bornak – magyarázta Nyári Pál. – Több éve járunk már ide, érződik, hogy a gazdák megfogadják a tanácsainkat, egyre jobb italokat készítenek. Több helyütt találkoztunk direkttermő fajtákkal, azoknak illatanyaga nagyon jól tud a forralt borban érvényesülni.

Az idei Patakai-hegyi forraltbor-főző verseny kiemelkedően jó italát Varga Dóra készítette vörös alapanyagból, de a többi résztvevő is kitett magáért, így a zsűri végül tíz mintát jutalmazott arany, ötöt pedig ezüst minősítéssel.