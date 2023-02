- A világunkban vannak törvényszerűségek, bizonyos normák, amik csak harmóniában működnek jól; ebbe pedig bele kell, hogy illeszkedjen az ember is. Azonban mi emberek kiléptünk ebből a rendszerből, és saját világot építünk magunknak, ami romboló, ezáltal pedig a saját létünk lehetősége is károsodik. Nincs már meg a környezetünkhöz való igazodás és tisztelet, ezért eljutottunk arra a pontra, hogy visszajelzéseket kapunk a Földtől is.

A katasztrófasorozat már elkezdődött

- Visszajelzés például a folyamatos földrengés is. Mi emberek is le akarjuk rázni a terhet magunkról, a Föld is ugyanezt teszi. A Földnek is van egy programja, egy rendszere, amibe csúnyán belenyúltunk, tönkretettük annak a rendjét. Ezért elkerülhetetlenek a katasztrófák. Ez nem csak most kezdődött, már 1996-tól fokozott jelzések vannak; akkor is voltak már rengések, vulkánkitörések, szárazság, áradások és hasonló csapások, de az ember nem kapott észhez, ezért ezek most egy felfokozottabb minőségben jelentkeznek. Akár csak a szülők, ahogy rendezik a rakoncátlan gyermekeiket: először csak ejnye-bejnye, majd komolyabb dorgálás, végül büntetés következik. A 2002-ben megjelent Q című könyvemben az előrejelzések mind le vannak írva. Az embereknek már végre észre kellene venniük, hogy saját maguk teszik tönkre a bolygón való létet.

Ideje lenne felébredniük az embereknek

- Arra lenne a legnagyobb szükség, hogy az emberek elgondolkodjanak, figyelni kezdjenek a környezetükre, és ami a legfontosabb, hogy rájöjjenek, vannak egyetemes törvények, és a törvényeket nem ők szabják egyedül. Az ember olyan szintre jutott, hogy a saját egoján kívül nem létezik semmi más. Közömbösek és felelőtlenek. Ehhez pedig nagyban hozzájárultak a mai kor különböző modern önmegvalósító programjai, ami igazából nem a személy önismeretét adja, ami a feladata lenne, hanem az egot növeli meg. Az emberek többsége ma már olyan dolgokat is akarnak, amik valójában nem ők maguk - sokkal inkább másolni akarnak másokat, gépiessé válnak. Az értékek teljesen lényegüket vesztették, a többség már csak a pénzre koncentrál. A legtöbben rombolnak, irigyek, önzőek és vakhitűek lettek. A mai emberek rengeteg szemetet termelnek, megfojtják a Földet. A többségük nem kommunikál, a szótáruk pedig tele lett mindenféle ronda, bántó kifejezésekkel, szavakkal. Eltűnt a kommunikációs intelligencia, és az egymás iránti tisztelet.

Ha nem változik meg az emberiség, katasztrófa lesz

- Ha még a sok természeti csapás ellenére sem képes az ember változni, akkor olyan természeti történések, jelenségek lesznek a következő időszakokban, amiket én nem szeretnék már megélni. Minden ember azért kapott tudatot, szabad akaratot, mert mindenkinek nagyon fontos dolga van, a sorsa pedig az, hogy azt felismerje, és meg is valósítsa. Ezért kapja az ember az ajándékot, hogy megélhesse az anyagban az örömöt és a szépséget. Sajnos nagyon rossz irányba tartunk. Lényeges lenne, hogy mindenki elkezdjen gondolkodni, és mielőtt bárki bármit mond vagy cselekszik, próbálják meg az adott szituációba, helyzetekbe képzelni saját magukat; így az ítélkezésük nem megy mellékvágányra, nem lesznek jogtalan indulatok és nem ítélkeznek akkor, hanem véleményt nyilvánítanak. Ítélkezni könnyű; és nem elég - cselekedni kell.