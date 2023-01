Mondhatjuk azt is, hogy ez olyan néha, mint a társkeresés. Van, akit meglátnak és azonnal elvisznek, s van olyan, aki régebb óta várja az „igazit”.

A bájos cicahölgy, Lisa is ilyen, aki kölyökként került a befogadó gazdához testvérével, Marcival együtt.

„Lisa piciként is bájos volt, és mára szépséges fiatal cicahölgy lett. Ideiglenes gazdija szerint nagyon kedves cica, aki a többi gazdikereső társával is jól kijön. Becsült születési ideje 2021. április, úgyhogy az ivartalanításon is átesett és chipje is van. Már csak egy szerető gazdi hiányzik az életéből. Elsősorban benti cicának szeretnénk adni. Ha cicák számára biztonságos, fogalommentes helyre kerülne, akkor esetleg lehet kijárós.”

Forrás: Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület

A Bársonytalp Zala Egyesület azonban sürgős segítséget is vár kettő mentett állat esetében. Panna és Jack hónapokkal ezelőtt került hozzájuk borzalmas állapotban, betegen és kiéhezve. Mindkettőjük látássérült, ami nem észrevehető, mert egyik szemükre jól látnak. Szeretnék benti tartásra adni őket, együtt vagy külön. Ha nem sikerül gazdit keresni, akkor egy hideg, kinti bekerített udvaron tudják elhelyezni őket, ám eddig lakáshoz szoktak.

„Panna (fekete-fehér) még ivaros kislány, nagyon kedves, bújós, de játékból szeret harapdálni, ezért kisebb gyerekek mellé nem mehet. Jack (cirmos) már ivartalanított kisfiú, ő is szeretetgombóc. Nagyjából 5-6 hónaposak lehetnek, negatív fiv-felv tesztjük van és 1 oltásuk.”

Forrás: Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület

