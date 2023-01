A második januári hétvége a családok nagy részének még pihenéssel telt, az iskolai szünet utolsó napjait többen töltötték a szabad levegőn, nem csak helyiek: német szót is lehetett hallani a városban. A Keszthelyi-öbölben madarak sokaságát figyelhették meg az arra járók, hattyúkat is láthattak, amelyek élelemre vadásztak a vízben, vagy a parton sétálóktól várták az elemózsiát. Kaptak is, sajnos, a természetvédők hiába hívják fel újra és újra a figyelmet arra, hogy nem szabad etetni a vízimadarakat.