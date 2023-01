Újságírói munkám kapcsán több alkalommal kaptam már jelzést, hogy miért foglalkozunk annyit a természetvédelemmel, hiszen „szemmel láthatóan rendben van környezetünk”. Érkezett hozzám ilyen vélemény a hóvirág és tavaszi tőzike kapcsán, mondván: „kaszálni lehetne, annyi van belőlük”, de megtaláltak ezzel a ragadozó madarak számbavétele, pontosabban a sasok miatt is. Utóbbinál az volt az üzenet lényege, hogy miért kongatjuk mi is folyamatosan a vészharangot, amikor évről évre növekszik az észlelések száma. Én viszont úgy vagyok vele, mivel a biodiverzitás gazdagsága az egyik elengedhetetlen összetevője a földi élet alapvető feltételeinek, ezért örömmel számolok be a pozitív hírekről.